Felmentette a bíróság Tasnádi Pétert és társait az önbíráskodás miatt indult büntetőügyben

felmentés;önbíráskodás;Tasnádi Péter;

2026-03-11 18:19:00 CET

A döntés jogerős.

Jogerősen felmentette Tasnádi Pétert és négy társát az önbíráskodás bűntette miatt indult büntetőügyben szerdán a Szolnoki Törvényszék.

A vádirat szerint az egyik vádlott a volt feleségét kívánta rábírni arra, hogy az általa 30 millió forintra becsült, kettejük közös tulajdonában lévő, de az asszony által kizárólagosan használt jászalsószentgyörgyi házuk rá eső fele része megváltásaként 15 millió forintot fizessen neki. Majd miután az asszony ezt nem fogadta el, azt kérte, hogy havi nyolcvanezer forint használati díjat fizessen - közölte a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya szerdán közleményben az MTI-vel.

A férfi annak érdekében, hogy volt nejével eredményesen tárgyaljon, Tasnádi Péter segítségét kérte, aki három sportos, erős testalkatú férfival, az ügy további három vádlottjával 2021. április 24-én Jászalsószentgyörgyre utazott. A bíróság tájékoztatása szerint a „keresztapa” mintegy mediátorként vezette a volt házaspár egyeztetését, miközben többször hangsúlyozta, hogy „itt a mai napon egyezségnek kell születnie”. Ezalatt három verőlegénye a ház előtt várakozott. Az asszony végül belement abba, hogy havi ötvenezer forint használati díjat fizessen volt férjének, és az első havi összeget át is adta neki. A „keresztapa” írásban rögzítette a megállapodást, amit a felek aláírtak. Az ügyészség amiatt emelt vádat a vádlottakkal szemben, mert kényszerítő jelenlétük miatt írta alá a sértett az okiratot, és adott át ötvenezer forintot - közölték.

A Jászberényi Járási Ügyészség 2022. április 25-én társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat Tasnádi Péterrel és egy társával szemben, az ügy további három vádlottját bűnsegédként elkövetett önbíráskodás bűntettével vádolta meg.

A Szolnoki Járásbíróság tavaly márciusban bűncselekmény hiányában, valamennyi vádlott és minden vádpont vonatkozásában felmentő ítéletet hozott a Tasnádi Péter és négy vádlott-társával szemben önbíráskodás bűntette miatt indult büntetőügyben. A bíróság a döntés szóbeli indokolásában rámutatott, hogy a sértett maga is megbízott a vádlottban, az események számára kedvező alakulását maga is az ő személyéhez kötötte, és saját akaratából, nem a vádlottak kényszerítő jelenléte miatt írta alá a megállapodást.

Az ítéletet a Szolnoki Törvényszék 2026. március 11-én meghozott másodfokú döntésében helybenhagyta, a büntetőügy jogerősen lezárult.