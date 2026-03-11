Gyilkosság történt Nyékládházán, egy 38 éves férfit őrizetbe vett a rendőrség

rendőrség;gyilkosság;őrizetbe vétel;Nyékládháza;

2026-03-11 14:24:00 CET

A gyanúsított nem ismerte be a bűnösségét.

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 38 éves nyékládházi férfival szemben – derül ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

E szerint a gyanúsított kedden, kora hajnalban egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe áldozatát, hogy a férfi belehalt sérüléseibe.

A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították és elfogták a 38 éves férfit, akit a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség kezdeményezte az őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a 24 megkeresésére azt mondta, hogy egy 48 éves férfi volt az áldozat. Az emberölés bűntettével gyanúsított férfi nem ismerte be a bűnösségét.