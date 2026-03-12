A bezáráson gondolkodik több kis benzinkút is az Orbán-kormány új árstopja miatt

benzin;benzinár;védettség;Magyar Ásványolaj Szövetség;árstop;Független Benzinkutak Szövetsége;

2026-03-12 17:45:00 CET

A védett benzin- és gázolajárrendszer teljesíthetetlen ellenőrzési feladatokat ró a kis töltőállomások személyzetére – állítja az érdekképviselet.

A módosítások, az ország biztonsági készleteinek értékesítésére biztosított árrés, illetve a kormányzat által biztosított folyamatos egyeztetési lehetőség dacára a „védett” üzemanyagár változatlanul nem biztosít megélhetést a kis üzemanyagtöltő-állomások számára – közölte tegnapi megkeresésünkre Gépész László, a közel ezer kis hazai egységet képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke. Ezért számos tagjuk bezárást fontolgat.

Kedd éjjel máris megjelentek a literenként 595, illetve 615 forintos, „védett” benzin- és gázolajár-plafonról szóló, hétfő éjjel megjelent és hatályba is lépett szabályok első módosításai. Eszerint a jogosult – gyakorlatilag a magyar rendszámú – gépjárművek számára a kút köteles a védett árú üzemanyagot biztosítani.

A jogszabály a mennyiségre nem tér ki, ami azért érdekes, mert a 2022-es árstop idején egyes kutak akár napi akár egy-két literben is korlátozták az ügyfelenként vásárolható adagot.

Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy képviselője jogosult és köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a rendszám feljegyzésére, visszakereshető, számítógépes tárolására, amiket továbbítania kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára is. Így automata kúton nem vehető védett árú üzemanyag.

A „védett” üzemanyagár-szabályok teljesíthetetlen feladatokat rónak a kutasokra – vélekedett lapunknak Gépész László. Mivel ugyanis a szabályok a kutas felelősségévé teszik a visszaélések kiszűrését,

a személyzetnek minden tankoló esetén fizikailag kellene meggyőződnie arról, hogy a védett árú üzemanyag valóban a felmutatott forgalmihoz tartozó gépjárműbe kerül.

Sem külföldi, sem a kúttól távol eső – például mezőgazdasági –, sem rendszám nélküli felhasználóknak nem adható ki védett árú termék - emlékeztetett. Ez alapján nem kaphatnak védett árú terméket sem a kannával, tartállyal, benzinmotoros géppel, sem az akár segédmotoros kerékpárral érkezők. A helyzet ugyanakkor fokozottan korrupcióveszélyes, aminek az ellenőrizhetősége kérdéses – figyelmeztetett az elnök. Forrásaink tegnap a kutaknál országos szintű rendőri „összeírásról” számoltak be, de többen adóhatósági próbavásárlásokra is számítanak. A friss szabályok jogsérelem esetére több milliós, megfellebbezhetetlen bírsággal fenyegetik a kutasokat. Gépész László ugyanakkor üdvözölte, hogy a kormány a finomhangolásokra folyamatos egyeztetési lehetőséget biztosít.

Jóhiszemű, szabálykövető magatartással az új üzemanyag-szabályok végrehajthatók – vélekedett kérdésünkre Grád Ottó, a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A szakember megerősítette, hogy a szabályok alapján megindult az ország biztonsági készleteinek kitárolása. A rendelet szerint a stratégiai tartalékokat kezelő, különleges jogállású Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat értékesít az üzemanyagiparnak. Ez a jogosultak mintegy kéthavi ellátását biztosíthatja

– vélekedett a főtitkár, hangot adva abbéli reményének, hogy a biztonsági készletek mielőbb megjelennek a töltőállomásokon. A védett árra nem jogosult felhasználók a hagyományos csatornákon értékesített, piaci árú termékeket vásárolhatják – rögzítette Grád Ottó.

A biztonsági készletek értékesítési láncában a kormány által a nagy- és kiskereskedőknek egyaránt biztosított mintegy 35-35 forintos árrés a kis kutak költségeit bizonyosan nem fedezi – szögezte le ennek kapcsán Gépész László. Egy kis hazai kút mérettől függően 50-100 forintos árrés mellett reménykedhet nyereségben – tette hozzá. Ráadásul amíg a kisebb töltőállomásokra is megérkezik az „árréses” stratégiai üzemanyag, az árrést egyáltalán nem biztosító „védett” áron kényszerülnek üzemanyagot forgalmazni. A „védett” feletti piaci árak miatt ráadásul a nagykereskedelmi csatornák akadoznak.