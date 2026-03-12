Akár 20 fokot is mérhetünk, de a fél országban zivatarokra figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-03-12 08:01:00 CET

Néhol jelentősebb mennyiségű csapadék és jégeső is lehet.

Kilenc vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt csütörtökre.

A HungaroMet előrejelzése szerint a fátyolfelhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, de általában többórás napsütésre van kilátás. Délelőtt helyenként, délután már nagyobb számban fordulhat elő zápor, zivatar – nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, majd a középső országrészben és az Alpokalja térségében. A zivatarok – melyeket lokálisan jelentős mennyiségű csapadék, szélerősödés és apró szemű jég is kísérhet – várhatóan estére szűnnek meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, késő estére általában 4 és 12 fok közé hűl le a levegő.