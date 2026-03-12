kormányinfó;

2026-03-12 10:20:00 CET

A 444 kezdi a kérdéseket azzal, méltó-e egy keresztény-konzervatív kormányhoz az, hogy Lázár János Z1G-zni kezdett. Gulyás Gergely egyrészt Lázár Jánosra mutogatott, majd Volodimir Zelenszkij halálosnak minősített fenyegetésével indokolta az elmondottakat. A tárcavezető az építési és közlekedési miniszterhez irányította a lapot azzal kapcsolatban is, hogy milyen összefüggés van az ukrán pénzszállítókat ért hatósági akció és a Barátság kőolajvezeték ügye között.

Azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin közölte, addig folytatja az Ukrajna háborút, amíg el nem éri minden célját és hallani sem akar tűzszünetről, a miniszter annyit mondott, hogy Orbán Viktor békét vagy legalább tűzszünetet akart elérni. Arra nem adott egyértelmű választ, hogy ennek fényében hogyan értékelhető az a kormányzati hozzáállás, hogy a békepártiság az, amikor Ukrajna támogatását akadályozzák.