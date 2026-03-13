A receptírás felelősség

gyógyszerfelírás;

2026-03-13 06:00:00 CET

Hetek óta dúl a vita, kinek legyen joga gyógyszert felírni. Pedig ehelyett azt lenne ideje világosan kimondani: szakmai, jogi és erkölcsi felhatalmazás alapján ki nyúlhat a beteg testéhez, ki nyúlhat a beteg testébe – beleértve azt is, ki idézhet elő nála gyógyszerhatást. Első pillantásra ez hatásköri kérdésnek tűnhet. Valójában azonban sokkal többről van szó: a betegek biztonságáról, jogaikról, és arról, hogy az egészségügyi rendszerben ki miért és meddig felel. A jelenlegi vita azt jelzi, hogy e tekintetben komoly zavar tapasztalható.

A 2025-ös törvénymódosítás az orvosi döntési jogosultság egy részét – a receptfelírást – gyógyszerészekre, illetve kiterjesztett hatáskörű ápolókra ruházta át. Az ezt kiegészíteni kívánó rendelettervezet körüli szakmai és közéleti vita azonban már - pontatlanul - általában a „szakdolgozókat”, sőt az „ápolókat” említi. Holott az eredeti szabályozás kizárólag a kiterjesztett hatáskörű ápolókra vonatkozik.

Az etikai probléma ott keletkezik, amikor egy ellátó csoportnak felelősséget adnak hatáskör nélkül, hatáskört adnak támogatás nélkül, vagy döntési kötelezettséget adnak erkölcsi cselekvési tér nélkül. A kiterjesztett hatáskörű ápolók esetében ráadásul még a tevékenységükre vonatkozó általános, átfogó törvényi felhatalmazás sem teljesen rendezett, és ahogy a többi ápoló, úgy ők sem kaptak országosan egységes, célzott, strukturált képzést gyógyszerfelírási feladatokra. Eközben az etikai kódexük világosan fogalmaz: szakember nem vállalhat olyan feladatot, amelyre nincs felkészítve. A jog kimondja: a munkáltató nem kényszerítheti a dolgozót kompetenciahatáron túli feladat ellátására. A jogalkotó felelőssége pedig abban áll, hogy nem ruházhat át jogosítványt a kompetencia tulajdonosának világos, szabályozott hozzájárulása nélkül.

A vita nyomán a Magyar Orvosi Kamara úgy fogalmazott: „a gyógyszerrendelés nem adminisztratív aktus, hanem orvosi döntés”, és a tervezet ebben a formában veszélyeztetheti a betegbiztonságot. A gyógyszerészek szakmai szervezete ezzel szemben hangsúlyozta: a javaslat szigorúan körülhatárolt esetekben, már beállított terápia folytatására vonatkozna. A beteg számára ez akár presztízsvitának is tűnhet. Valójában azonban egészen más a tét: az hozza-e egy adott esetben klinikai, diagnosztikai döntést, akinek arra illetékessége van? Ha a hatáskört átadta a jogalkotó, akkor ki viseli a felelősséget? Mert a felelősség megfogalmazása csak nem akar szóba kerülni.

Az egészségügyben az illetékesség nem formai kategória. A gyógyszerrendelés nem pusztán receptírás – bár annak is szigorú formai követelményei vannak, amelyekről az ápolók hagyományos képzésük során nem tanulnak. A recept kiadását diagnosztikus mérlegelés előzi meg: a beteg állapotának átfogó ismerete, a társbetegségek figyelembevétele, a gyógyszerkölcsönhatások elemzése, valamint a beteg együttműködésének felmérése. Még egy beállított terápia folytatása mögött is klinikai felelősség áll. A beteg számára az a biztonságos, ha világos: ki hozza a döntést, milyen felhatalmazással és milyen felelősséggel.

Magyarországon az ápolóképzés rendkívül differenciált. A különböző végzettségi szintek és specializációk eltérő kompetenciát jelentenek. Ha a törvény kizárólag a kiterjesztett hatáskörű ápolókra vonatkozik, akkor sem a közbeszédben, sem a szakmai vitában nem lehet általánosságban „ápolókról” beszélni. A beteg számára a fogalmi bizonytalanság nem elméleti kérdés – hanem kockázat.

A kompetenciahatárok betartásának igénye nem az orvosi monopólium védelme. A modern egészségügy teammunka. Számos európai országban létezik nem orvos általi gyógyszerrendelés. De ezekben a rendszerekben egységes képzési standardok működnek, részletes protokollok szabályozzák a gyakorlatot – és egyértelmű a felelősségi lánc.

A kérdés tehát nem az, hogy lehet-e klinikai döntést delegálni, hanem hogy adottak-e a delegálás feltételei. A kompetencia tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e és ha igen, milyen feltételekkel átadni jogosítványt; a befogadó szakma pedig eldönti, képes-e azt felelősen vállalni. Végső soron azonban a törvényhozó határozza meg: kié a felelősség – és ki vonható felelősségre.

A betegek sem maradhatnak ki ebből a gondolkodásból. A tájékozott beleegyezés csak akkor valós, ha a beteg tudja, ki jár el az érdekében, milyen kompetenciával és milyen felelősséggel. Ha a határok elmosódnak, a beleegyezés formálissá válhat. Sérülhet a biztonsághoz való jog, amely magában foglalja a megfelelő szakképzettségű ellátáshoz való jogot is. Ha egy döntés hibásnak bizonyul, a betegnek joga van tudni, ki felel érte.

Az orvosok túlterheltsége valós probléma, indokolt lehet a feladatok észszerű és szabályozott megosztása. De a túlterheltség önmagában nem lehet indok a felelősségi határok elmosására. A Magyar Orvosi Kamara tiltakozása ebben az értelemben nem bürokratikus akadékoskodás, hanem a bizalom kérdése. A beteg akkor érzi magát biztonságban, ha tudja: a döntést hozzáértő, megfelelően felhatalmazott szakember hozza. Éppen ezért ez nem pusztán szakmapolitikai vita. A kompetenciabővítés nem lehet presztízsharc, a betegbiztonság nem lehet kommunikációs eszköz. A szakmák közötti konfliktus nem rombolhatja a gyógyításba vetett társadalmi bizalmat.

A végső kérdés mindig ugyanaz marad: nagyobb biztonságot kap-e a beteg az új szabályozással? És vajon kellő súllyal figyelembe vette-e ezt a törvényalkotó, amikor a rendelettervezetet megalkotta?