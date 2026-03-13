Zseblexikon lájkokkal

Zseblexikon;

BARÁTOK. Miniszterelnökünk tisztes és tisztességtelen eszközökkel kampányolt Robert Fico mellett. (Ha más ország tenne hasonlót a magyar választások kapcsán, mélységesen felháborodna.) Nem a határon túli magyarok érdekei vezették, hiszen tudhatta, Fico előző miniszterelnöksége idején magyarellenes volt. Azért támogatta Ficót, hogy legyen egy társa az Európai Unió szétverésére irányuló aljas politikájában. Nemrégiben Fico kormánya olyan jogszabályt hozott, amely szerint büntetendő, ha valaki bírálja a Benes-dekrétumokat. Ez az aljas dokumentum a Csehszlovákiában élő magyarokat és németeket kollektíve fasisztának nevezte, noha szerzői tudhatták, hogy több ezer szlovákiai magyar vett részt a német- és náciellenes szlovák nemzeti felkelésben. Az 1998-2002 között működő Orbán-kormány még nemzetközi összefogást akart a dekrétumok visszavonása érdekében. Ez a mostani kormány "tanulmányozza" szlovák törvényt. Minden rosszban van valami jó. Hátha a szlovákiai magyarok legalább egy része rájön, kiben hitt, kit támogatott. "Az ostobák tanítómestere az eredmény" (Titus Livius).

FÉLELEM. Tetszenek a Facebook-bejegyzéseid, István. Csak nem merem lájkolni őket. Tudod…

FLÓRIÁN. A tűzoltók védőszentje. Nem Farkas.

ROMA KÉPVISELET. Kinn a bárány, benn a Farkas.

KIBUC. Izraeli mezőgazdasági termelőszövetkezet. Ellentétben a szovjet típusú szocialista országokkal, itt senkit sem kényszerítettek a kibucokba való belépésre. A kibuc gyakran vallási vagy politikai alapon szerveződött közösséget fog össze. Állami támogatást élvez, termelése nem feltétlenül versenyképes. Kibucnak semmi sem drága.

KISUGÁRZÁS. Fontos jelenség, miközben korántsem mindegy, hogy egy politikus, egy színésznő, egy remek tanár vagy egy atomerőmű sugárzásáról van-e szó.

MEGLEPŐDÖTT. Rácsodálkozott. Pl. meglepődött a fideszes tábor, amikor Trump elnök azt nyilatkozta, nem ígért pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, bár Orbán Viktor nagyon kérte. Vagy: meglepődött, mint faltörő kos a fotocellás ajtó előtt.

MIKOLA. 2006-ban, a választási kampány idején a szocialisták gyűlésein a szervezett szurkolótábor a kampánygyűlés kulcspillanataiban piros táblát mutatott fel. A Fidesz kampányrendezvényein a kemény mag adott helyzetekben narancssárga táblát emelt magasba. Az MSZP tábláin ez állt: MSZP. A Fidesz tábláin pedig ez: Orbán, Mikola. Ez a hasonlóság mekkora különbséget hordoz! Mindez honnan jutott eszembe? A minap olvastam: „Mert egy röpke pillanat egyszer az egekbe emelhet, máskor pedig a mélybe taszíthat minket, és ez a törvény különösen igaz az udvaroncokra.” (Polübiosz V. 26) Egyébként pedig: ki emlékszik még Mikolára?

OROSZORSZÁG. Az orosz GDP egytizede az Európai Unióénak. Az orosz katonai költségvetés kb. akkora, mint az Európai Unióé. Amúgy az EU háborúpárti. Oroszország senkit nem fenyeget. Legalábbis külügyminiszterünk szerint.

SHAKESPEARE, WILLIAM. Angol drámaíró, költő. George Bernard Shaw szerint drámáit nem is ő írta, hanem egy másik szerző, akit történetesen szintén William Shakespeare-nek hívtak.