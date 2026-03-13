Egy hétköznap Abszurdisztánban

ukrán pénzszállítók;

2026-03-13 06:00:00 CET

Naponta hápogni és zsörtölődni amiatt, hogy Abszurdisztánban abszurd dolgok történnek, bizonyára abszurd dolog, hiszen ilyen helyen éppenséggel ez a dolgok rendje. De az is igaz, hogy Abszurdisztán uralkodói a tőlük elvárható módon mindig képesek újabb meglepetésekre. Március második hetének leglátványosabb abszurd ötlete az „ukrán aranykonvoj-akció”, azaz két ukrán pénzszállító autó lerohanása volt.

Állig felfegyverzett magyar marconák tették ártalmatlanná a 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kiló aranyat kísérő hét ukrán marconát, a magamfajta hivatásos okvetetlenkedő meg csak ámul és kérdez:

1. Miért kellett kirabolni most két ukrán pénzszállító autót, amelyek évek óta rendszeresen, egy osztrák és egy ukrán bank szerződése alapján közlekednek és szállítanak pénzt és aranyat Ausztriából Ukrajnába?

2. Ha igaz, hogy az akcióra „pénzmosás gyanúja” miatt volt szükség, akkor miért a NAV és a TEK jár el egy közönséges bűncselekmény ügyében, amely az igazságszolgáltatásra tartozik? Lehet, hogy ez a művelet már a Legfőbb Ügyészség számára sem volt vállalható? Ezért kellett a miniszterelnök magánhadseregét kirendelni a rendőrség helyett?

3. Vagy talán terrorcselekmény gyanúja merült fel, ezért vonult ki a TEK? Arról lenne szó, hogy az ukránok Budapest valamelyik forgalmas pontján készültek aranytömbökkel robbantani és dollárokkal gyújtogatni?

4. Lehetséges, hogy az ukrán elkövetők magyar pénzt mostak? Netán Magyarországról Ausztriába kimosott pénzt és aranyat szállítottak Ukrajna felé? Ez érdekes lenne, csak kissé valószínűtlen.

5. Ha valóban bűncselekmény történt és magyar titkosszolgálatok derítették ki, hogy a szállítók megbízói ukrán pénzt mostak, az dicséretes, de akkor miért nem az ukrán hatóságoknak jelezték ezt?

6. Ha arról van szó, hogy Zelenszkij tűrhetetlenül arrogáns, de egy pillanatig sem komolyan vehető Orbán elleni "fenyegetését" és az orosz olaj átengedésével kapcsolatos ukrán szabotázst kellett valamilyen módon megtorolni, akkor miért nem szólal meg a TEK ura a Barátság vezeték elzárására hivatkozva?

7. Vagy arról lenne szó, hogy ez az abszurd ötlet is a választási látványpékség kemencéiben született pártunk és kormányunk erejét és rendíthetetlen elszántságát bizonyítandó?

Ezek voltak az első kérdések azon az abszurdisztáni hétköznapon, de kétség nem fér ahhoz, hogy lesznek még továbbiak is.

A szerző újságíró.