Charles Gati: Pótvizsga

2026-03-16 10:24:00 CET

Válaszoljon a következő kérdésekre:

1. Ki kezdeményezte az orosz-ukrán háborút?

A) Brüsszel

B) Alex Soros

C) Oroszország

2. Ki vagy mi játszott komoly szerepet az 1848-49-es magyar szabadságharc leverésében?

A) Brüsszel

B) George Soros

C) Oroszország

3. Ki vagy mi verte le az 1956-os magyar forradalmat?

A) Brüsszel

B) Soros

C) A szovjet-orosz csapatok

4. A kárpátaljai magyar kisebbség túlnyomó többsége kit támogat az orosz-ukrán háborúban?

A) Putyin Oroszországát

B) Trump Amerikáját

C) Ukrajna szuverenitását

5. Van-e valami különbség a Kreml 1956-os beavatkozása és a mostani, Ukrajna elleni háborúja között?

A) Van, mert most Trump az oroszoknak drukkol, míg Eisenhower elnök 1956-ban tartott az oroszoktól

B) Van, mert az oroszok most nem képesek se győzni, se veszteni

C) Az egyetlen fontos különbség 70 év, az oroszok ugyanis ugyanazok

6. Melyik párt volt hatalmon Amerikában 1956-ban, „felszabadítást” ígérve a szovjet-orosz uralom alól?

A) A Demokrata Párt

B) A Közért

C) A Republikánus Párt

7. Melyik párt volt hatalmon Amerikában az 1990-es években, amikor a Horn Gyula, majd az Orbán Viktor vezette magyar kormány kampánya sikerrel járt, és a NATO felvette Magyarországot teljes jogú tagként? (Tipp: Ez a párt háborúpárti és magyarellenes)

A) A Republikánus Párt

B) A békéért harcoló békés Békemenet

C) A Demokrata Párt (Bill Clinton elnöksége alatt, az igazi aranykor idején)

8. Az újabb kori magyar történelem legsikeresebb periódusában ki volt a legjótékonyabb hatással az országra?

A) Horthy Miklós

B) Orbán Viktor

C) Deák Ferenc

9. Mikor találta magát Magyarország a vesztesek között?

A) Az I. világháborúban

B) A II. világháborúban

C) Történelme során szinte mindig

10. Miért találja magát az ország oly gyakran a vesztesek között?

A) Mindenki ellenünk van

B) Balsors

C) Balfasz, korrupt vezetők miatt, akik rossz lóra tesznek

11. Nevezzen meg egy szellemes magyar politikust, aki a balsorsot néha nem veszi túl komolyan!

A) Kövér László

B) Szijjártó Péter

C) Kuncze Gábor

12. Ki volt Sztálin legjobb magyar tanítványa?

A) Dobi István

B) Veres Péter

C) Rákosi Mátyás

13. Ki Donald J. Trump legjobb magyar tanítványa?

A) Menczer Tamás

B) Szijjártó Péter

C) Orbán Viktor

14. Miért tervezi Orbán Viktor Brüsszel elfoglalását?

A) Mert Schmidt Mária stílusos, új ruhát akar ott venni

B) Mert a belga csokoládé nagyon finom

C) Hülyeség, hadseregünk még Zuglót se tudná elfoglalni

15. Egyáltalán van-e normális, szakavatott magyar politikus a láthatáron, aki világszínvonalon ért a gazdasághoz és a külpolitikához is? Aki sikerre törekszik és megveti a „Mohács-szindrómát”?

A) Nincs, mert szenvedni jó, panaszkodni pláne

B) Nincs, de voltak: azok, akik a NATO és az Európai Unió révén az országot megpróbálták a Nyugathoz kapcsolni

C) Van, de mostanában Londonban él

16. Nevezze meg az utóbbi évtizedek legkimagaslóbb magyar íróit!

A) Wass Albert és Szabó Dezső

B) Csurka István és Bayer Zsolt

C) Kertész Imre és Krasznahorkai László

17. Az áprilisi választás akkor lesz sikeres, ha...

A) A választás másnapján Kövér László leborotválja a bajuszát és az Európai Uniónak adományozza

B) A választás másnapján Orbán Viktor a Fidesz elnöksége helyett Felcsút alpolgármestereként szerepel a Magyar Nemzet címlapján

C) A választás másnapján a vesztes párt vezetője kezet fog a nyertes párt vezetőjével

18. Mikor mondható reménytelinek a magyar jövő?

A) Ha több egyetemi hallgató tanul kínaiul vagy oroszul, mint angolul

B) Ha Oroszország újra szomszédunk lesz

C) Amikor Magyarország alapító tagja lesz egy új Európai Föderációnak

A legjobb válasz az összes kérdésre: C).

Aki megbukik ezen a pótvizsgán, az a Magyar Nemzetből meríti információit. Kezdje olvasni a Népszavát, a Telexet vagy a HVG-t!