Gulyás Gergely szerint a kárpátaljai magyarok miatt nem állították le még az áram- és a földgázszállítást Ukrajna felé

kormányinfó;

2026-03-12 11:24:00 CET

Az Economx kérdésére Gulyás Gergely azt közölte, nem kapott jelentést a szifiliszes csecsemők halálozási adataival kapcsolatban.

A Czepek Gábor vezette delegáció tárgyalni szeretne az ukrán energetikai vezetéssel és megtekinteni a vezeték azon szakaszát, ahol állítólag sérülés történt. Hogy meddig lesznek kint, az attól függ, hogy az ukránok esetleg később hajlandónak mutatkoznak-e arra, hogy megmutassák nekik a kérdéses szakaszt.

Az áram- és a földgázszállítást azért nem állította még le az Orbán-kormány Ukrajna felé, mert azzal a kárpátaljai magyarság járna rosszul, de soha ne mondd, hogy soha - közölte a miniszter.

Miért drágább az üzemanyag Magyarországon, mint a szomszéd országokban? - hangzott a kérdés, mire a miniszter azt mondta, hogy itt néhány forintos különbségekről van szó, a rögzített ár pedig az áremelkedések miatt néhány napon belül alacsonyabb lesz a régió más országaihoz viszonyítva.

Az Orbán-kormánynak a tárcavezető szerint jó eszközei vannak, ha nem lesz kormányváltás, akkor Kijev előbb-utóbb kénytelen lesz megnyitni a Barátság vezetéket, mert Magyarország része a közös uniós döntéshozatalnak.

Az árfolyammozgásnak minden ország ki van téve, de a földgáz tekintetében Magyarország jól ellátott interkonnektorokkal. Ami azonban a kőolajat illeti, ott csak az Adria vezeték az alternatíva.