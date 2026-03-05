Felbolydult a hazai üzemanyagpiac, egyes benzinkutak mennyiségi korlátozásokat vezettek be

üzemanyag;MOL;korlátozások;benzinkutak;

2026-03-05 20:00:00 CET

A nemzetközi helyzet és a sajátos hazai viszonyok együttes hatásaként.

Pénteken folytatódik az üzemanyagtarifák emelkedése: a Holtankoljak.hu jelentése szerint a benzin ára ezúttal 6, a gázolajé pedig 15 forinttal nő. Ha ez a kútoszlopokon is megjelenik, úgy a 95-ösért 579, a dízelért pedig 618 forintot kérhetnek literenként átlagosan.

Előbbi esetében ez számításunk szerint több mint negyed-, utóbbinál egyéves csúcs. Ezzel a benzin nagykereskedelmi ára másfél hét alatt 26, a gázolajé pedig 52 forinttal nőtt. Igaz, ehhez képest a kiskereskedelmi árak ugyanezen időtávon adataink szerint „csak” 16, illetve 35 forintos ugrást mutatnak. A benzinkutak tehát ez idő alatt 10-17 forint kiskereskedelmi árrést „nyeltek le”.

A lapunkhoz eljutott szakmai számítások szerint

a Mol február közepe és március 3-a között ennél is tetemesebb mértékben, dízel esetén literenként nem kevesebb mint 75 forinttal – 71-ről mínusz 4 forintra – vághatta vissza nagykereskedelmi, vagyis a tőzsdei árak és a kutaknak szabott átlagos díjai közötti árrését.

A benzin esetében a különbség 27 forint, bár e terméken még maradhatott 30 forint nagykereskedelmi árrésük. Mindez úgy értelmezhető, hogy a hazai piac jó részének ellátásáért felelős cég nagykereskedelmi nyeresége terhére ennyit vállalt át az autósokra nehezedő áremelési nyomásból. (Némi gyógyírt jelenthetett a Molnak, hogy a nyersolaj finomításán keletkező árrés térségi mutatója éppenséggel ugrott. Igaz viszont az is, hogy az orosz olajat biztosító Barátság-vezeték ukrajnai elapadtával épp most szűnt meg a Molnak a keleti beszerzésen eddig elért finomítói többletnyeresége.)

Szakértők az áremelési nyomást egyértelműen az európai termék-, így kiváltképp a dízel tőzsdék ugrásának tudják be, ami a nemzetközi olajszállítmányok jelentős részének útvonalába eső Hormuzi-szoros Irán általi elzárásával indokolható. A hazai helyzethez hozzájárult a forint gyengülése is. A Barátság-vezetékkel kapcsolatos viták közvetlen hatását ugyanakkor kizárták.

Egyes forrásaink viccesen a Mol szélsőségesen autósbarát belső intézkedéseit a közeledő választásoktól sem függetlenítették, bár erre bizonyíték nincs. Értesüléseink szerint ugyanakkor a lépéssorozat már most kereskedelmi turbulenciákhoz vezetett. A csütörtöki kormányinfón kérdésre Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is elbüszkélkedett azzal, hogy benzin esetében a vizsgált 8 állam közül immár a hazai a 7. legolcsóbb és a gázolaj is a középmezőnybe tartozik. Ezt saját méréseink is igazolják. A jelek szerint tehát a környező államok üzemanyagellátói kevésbé bizonyultak nagylelkűnek a helyi közlekedőkkel. Ennek nyomán viszont a Mol melletti üzemanyag behozatal jelentősen visszaesett. Ez viszont máris a 2022-es, 480 forintos árstop időszakát idézte fel, amikor az import hasonló okú leállása általános üzemanyaghiányba torkollott. Igaz, akkor a hazai ellátórendszer több mint egy évig kibírta a forráshiányt. Ám most a Dunai Finomító a tavalyi tűzeset miatt 60 százalékon üzemel és a Barátság-zár sem javítja a mozgásteret.

A behozatali csatornák akadozása miatt ugyanakkor információink szerint már a héten több kisebb kút mennyiségi korlátozásokat vezetett be.

Mindez azt jelenti, hogy egyes, a 2022-es árstop visszatértétől is rettegő kutak a mostani helyzetben gyakorlatilag azonnal szűkítették a kínálatot. A kormányinfón egyébként Magyar Péter Tisza-elnöknek a 480 forintos benzinárstop visszaállítására vonatkozó kezdeményezése nyomán Gulyás Gergely megerősítette: folyamatosan vizsgálják a piacot, de szerintük sem a díj, sem az adó nem kiemelkedő.

Lapunk megkeresésére a Moltól cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.