Videón, ahogy Hadházy Ákos és a zuglói polgármester lefóliáz egy hirdetőoszlopot

fóliázás;kormánypropaganda;Hadházy Ákos;Rózsa András;

2026-03-12 17:35:00 CET

Az önkormányzat már korábban módosította a rendeletet, azonban a reklámok nem tűntek el.

Lefóliázott Budapest XIV. kerületének momentumos polgármestere egy olyan hirdetőoszlopot, amelyen a kormányzat hirdetése látható.

Rózsa András egy csütörtöki Facebook-videóban arról beszélt a Thököly út és a Róna utca sarkánál látható oszlopnál, hogy tavaly módosították a rendeletet, amelynek értelmében nem lehet ilyen reklámeszközöket alkalmazni Zuglóban. Jelezte, felszólították a Mahírt, hogy szüntessék be ezt a fajta reklámtevékenységet, mert a cégnek erre nincsen jogalapja.

A polgármester közölte: ez a tevékenység teljesen jogtalan,

„elég volt ebből a sok propagandából”.

Hadházy Ákos szerint ez nem csak a jogalap miatt sértő: álláspontja szerint a kormányzati hirdetések választási csalást valósítanak meg. Úgy véli, mivel az állam finanszírozza ezeket a hirdetéseket, ezért ez beavatkozás a választás eredményébe, ami törvénytelen.

Ezt követően a politikusok fekete fóliát ragadtak, majd rutinos mozdulatokkal letakarták a Volodimir Zelenszkij arcképével ellátott kormányzati hirdetést.