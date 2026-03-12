Videón, ahogy Hadházy Ákos és a zuglói polgármester lefóliáz egy hirdetőoszlopot

Lefóliázott Budapest XIV. kerületének momentumos polgármestere egy olyan hirdetőoszlopot, amelyen a kormányzat hirdetése látható.
Rózsa András egy csütörtöki Facebook-videóban arról beszélt a Thököly út és a Róna utca sarkánál látható oszlopnál, hogy tavaly módosították a rendeletet, amelynek értelmében nem lehet ilyen reklámeszközöket alkalmazni Zuglóban. Jelezte, felszólították a Mahírt, hogy szüntessék be ezt a fajta reklámtevékenységet, mert a cégnek erre nincsen jogalapja.
A polgármester közölte: ez a tevékenység teljesen jogtalan,
„elég volt ebből a sok propagandából”.
Hadházy Ákos szerint ez nem csak a jogalap miatt sértő: álláspontja szerint a kormányzati hirdetések választási csalást valósítanak meg. Úgy véli, mivel az állam finanszírozza ezeket a hirdetéseket, ezért ez beavatkozás a választás eredményébe, ami törvénytelen.
Ezt követően a politikusok fekete fóliát ragadtak, majd rutinos mozdulatokkal letakarták a Volodimir Zelenszkij arcképével ellátott kormányzati hirdetést.