Bocsánatot kért Völner Pál hazugsága miatt az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Helsinki Bizottságtól

bocsánatkérés;Magyar Helsinki Bizottság;Igazságügyi Minisztérium;bírósági ítélet;Völner Pál;

2026-03-12 17:07:00 CET

Természetesen nem önszántukból, bírósági ítélet kötelezte erre a tárcát.

Bocsánatot kért a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztérium (IM) a Magyar Helsinki Bizottságtól a korrupció miatt vád alá helyezett Völner Pál hazugsága miatt - derül ki a jogvédő szervezet Facebook-bejegyzéséből.

A gesztus persze nem a tárca szándékából fakadt, hanem egy jogerős bírósági ítélet ösztönözte erre, ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla januárban kimondta, hogy Völner Pál még az Igazságügyi Minisztérium egykori miniszterhelyetteseként megsértette a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét, amikor valótlanságokat állított róla. Az írásos bocsánatkérés mellett a verdikt egymillió forintos sérelemdíj megfizetésére is kötelezte a minisztériumot.

A Helsinki bejegyzésében tudatta azt is, hogy az „adomány” megérkezett a számlájukra, a bocsánatkérést pedig elfogadják.

Magáról az ítéletről a jogvédő szervezet még január végén számolt be a honlapján. Eszerint Völner Pál a kormánypárti Magyar Hírlapnak 2020-ban alaptalanul azt nyilatkozta, hogy „a 2006-os véres rendőrattak miatt a Magyar Helsinki Bizottság nem kezdeményezett egyetlen eljárást sem a gyülekezési joggal összefüggésben a magyar állam ellen”, és hogy a jogvédő szervezetek alapjogi érzékenysége „kormányfüggő”. Egy héttel később ezt azzal próbálta kozmetikázni, hogy „csak” az Emberi Jogok Európai Bíróságához nem fordultak a 2006-os jogtiprások miatt.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú verdikttel nagyrészt megegyezően megállapította, hogy az azóta korrupcióért eljárás alá vont államtitkár hazudott, ugyanis - mint közölték - „a Magyar Helsinki Bizottság a 2006-os rendőri brutalitások idején igenis fellépett a gyülekezési szabadság és az áldozatok védelmében. A jogvédő szervezet számos formában lépett fel a jogsértésekkel szemben, segítette az áldozatokat, és több nemzetközi szervezethez is fordult” - áll a közleményben.

Völner akkor is csúsztatott, amikor azt sérelmezte, hogy a civil szervezet nem fordult a 2006-os rendőri túlkapások áldozatainak érdekében az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Ez ugyanis azért nem történt meg, mert a Helsinki sikeresen képviselte a sértetteket a hazai fórumokon, s miután a gyülekezési jogi tárgyú panaszaik is sikerrel jártak itthon, eleve nem volt lehetséges ezekben az ügyekben Strasbourgba menni. A bíróság tehát az államtitkár erre vonatkozó állításával kapcsolatban is megállapította a jogsértést.

„A kormány megbízottjai évek óta szervezetten támadják és próbálják lejáratni a független civil szervezeteket, hogy elhallgattassák a kritikus hangokat. A döntés visszaigazolás arra, hogy a hazugság és a befeketítés ellen van jogi védelem, és hogy a Magyar Helsinki Bizottság – a kormány pártállásától függetlenül – mindig következetesen kiáll a gyülekezési szabadság és az állami önkénnyel szemben fellépő polgárok védelme mellett” - fogalmaz a január végi közlemény.