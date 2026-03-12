Joseph és Yusuf a ferencvárosi csatársorban, Európa-bajnok a vendégeknél

futball;

2026-03-12 20:30:00 CET

Mindkét szakvezető kijelölte kezdőcsapatát a 21 órakor kezdődő FTC-SC Braga mérkőzésre a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharcának első felvonása előtt. A vendégeknél pályára lép a portugál válogatottal 2016-ban Európa-bajnokságot nyert Joao Moutinho is.

FTC:

Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane.

SC Braga:

Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – R. Horta, Zalazar – P. Víctor. Vezetőedző: Carlos Vicens.