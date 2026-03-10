Ausztrália közölte, menedéket nyújt az iráni női futballválogatott öt tagjának

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Ausztrália;menedék;háború Iránban;

Tony Burke belügyminiszter kiemelte, a lehetőség a csapat többi tagja előtt is nyitva áll.

Ausztrália menedéket nyújt az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, akik egy mérkőzésre érkeztek az országba – jelentette be helyi idő szerint kedden Tony Burke belügyminiszter Brisbane-ben.

A tájékoztatás szerint a sportolókat az ausztráliai Gold Coast part menti városban lévő szállodájukból „biztonságos helyre szállította” az ausztrál szövetségi rendőrség a kedd kora reggeli órákban. A miniszter elmondta, hogy személyesen találkozott velük, és véglegesítették a humanitárius vízumok kiadását számukra.

– A csapat többi tagjának üzenem, hogy ugyanez a lehetőség nyitva áll előttük

– mondta Burke. Hozzátette, Ausztrália a szívébe fogadta az iráni női labdarúgócsapatot.

Burke bejelentése azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn felszólította Ausztráliát, nyújtson menedéket az iráni csapat minden olyan tagjának, aki ezt kérné.

Az iráni csapat februárban érkezett Ausztráliába a női Ázsia-kupára, még mielőtt az Egyesült Államok és Izrael megindította volna műveletét az Iszlám Köztársasággal szemben.

A csapat a hétvégén nem jutott tovább, így vissza kellett volna térnie a heves bombázás alatt álló Iránba. Marzije Dzsafari szövetségi kapitány, akit az AAP ausztrál hírügynökség idézett, vasárnap még úgy fogalmazott, hogy a játékosok „minél hamarabb vissza akarnak térni Iránba”.

Trump hétfőn a közösségi médiában bírálta Ausztráliát, mondván, Canberra „szörnyű humanitárius hibát követ el azzal, hogy megengedi, hogy a csapatot visszaküldjék Iránba, ahol nagy valószínűséggel meg fogják őket ölni”. Trump felszólította Ausztráliát, hogy adjon menedéket a csapatnak, és hozzátette:

„ha ti nem teszitek meg, akkor az Egyesült Államok befogadja őket”.

Az amerikai elnök szerint néhány játékos úgy érzi, vissza kell mennie, mert aggódik családja biztonságáért, beleértve azokat a fenyegetéseket is, amelyek családtagjaikat érik, ha nem térnek vissza.