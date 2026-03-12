futball;

2026-03-12 21:04:00 CET

3. perc: a ferencvárosiak az 1848/49-es szabadságharc emlékére egyedi mezben lépnek pályára. A tiszta fehér mezen piros-fehér-zöld csík látható, olyan, mintha a magyar válogatott játszana magyar mezőnyjátékos nélkül.