Kormánybiztosa van az indonéz útdíjfizetési rendszernek is, de nem tudni, hány órát dolgozik a több milliós fizetéséért

közpénz;kormánybiztos;fizetések;miniszteri biztosok;

2026-03-12 21:40:00 CET

Ő 2,6 milliót kap havonta - csakúgy, mint a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

A Fidesz több képviselőjelöltjének és Orbán Ráhel barátnőjének, Jakab Zsófiának is milliókkal egészíti ki a fizetését a kormány - tudta meg az RTL Híradó.

A képviselőjelöltek biztosi állásuknak köszönhetően havi több mint bruttó 4 millió forintot vihetnek haza. Köztük van Király Nóra, a Fidesz–KDNP csepeli képviselőjelöltje, aki amellett, hogy parlamenti képviselő, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos is. Miniszteri biztosként havi közel másfél millió forintot kap, képviselőként pedig 2,8 millió forintot, ami összesen havi bruttó 4,2 millió forintot jelent. Ugyanennyi pénzt keres biztosként és parlamenti képviselőként a szintén Budapesten induló Ferencz Orsolya is, aki az űrkutatásért felel a kormányban. Velük együtt 11 olyan politikust azonosított az RTL, akiknek a fizetése biztosi bérének köszönhetően meghaladja a havi 4 millió forintot.

Nagy Márton minisztériumában a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosként dolgozik Orbán Ráhel barátnője. Jakab Zsófia ezért a munkáért havi közel másfél millió forintot kap, ezzel párhuzamosan pedig az állami divatcéget is vezeti, fizetése így három és fél millió forint havonta. A kormányban létezik nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, ahogy az Indonéz Köztársaság útdíjfizetési rendszerét támogató kormánybiztos is. Mindketten havi 2,6 millió forintért dolgoznak.

A kormány érdemben nem válaszolt, hogy hány munkaórát dolgoznak a biztosok a fizetésükért.