Biztosan kellenek a kormánynak

Újabb hat miniszteri biztos kinevezését hosszabbította meg a kormány - olvasható a pénteken megjelent Magyar Közlönyben. Közülük a legrégebben Horváth András nyugalmazott rendőr dandártábornok tölti be tisztséget, őt még 2013 júniusában nevezte ki Pintér Sándor belügyminiszter, hogy segítsen felderíteni a 90-es évek "olajos ügyeit" és az ezekkel összefüggő gyilkosságokat.