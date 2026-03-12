Ő 2,6 milliót kap havonta - csakúgy, mint a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
De Lázár Jánosnak, Nagy Mártonnak és Semjén Zsoltnak is új miniszteri biztosa lett.
Van egy kis mozgás a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban.
Újabb hat miniszteri biztos kinevezését hosszabbította meg a kormány - olvasható a pénteken megjelent Magyar Közlönyben. Közülük a legrégebben Horváth András nyugalmazott rendőr dandártábornok tölti be tisztséget, őt még 2013 júniusában nevezte ki Pintér Sándor belügyminiszter, hogy segítsen felderíteni a 90-es évek "olajos ügyeit" és az ezekkel összefüggő gyilkosságokat.
Két új miniszteri biztost nevezett ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere - olvasható a Hivatalos Értesítő kedden megjelent számában.
Díjazás, juttatások és titkárság segítsége nélkül fognak dolgozni a megyei fejlesztési projektek megvalósításán a Lázár János által kinevezett miniszteri biztosok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19, vagyis megyénként egy-egy biztost nevezett ki, akik e hónap elsejétől év végéig, november 30-ig töltik be tisztségüket.