Egy sor helyreigazítást kellett közölnie Radnai Márkról a Magyar Nemzetnek

Magyar Nemzet;helyreigazítás;hazugságok;Radnai Márk;Tisza Párt;

2026-03-13 11:20:00 CET

A kormányközeli lap idén februárban három cikket is közölt a Tisza Párt alelnökéről, amelyekben a bíróság döntése alapján valótlanságokat állítottak.

A minap három helyreigazítás jelent meg a Magyar Nemzet címlapján, miután mindegyik cikkben hazugságokat állítottak Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről – szúrta ki a Telex.

Radnai Márk a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként indul a Komárom-Esztergom megye 2. számú választókerületben. A kormánylap idén februárban három cikket is közölt Radnairól olyan címekkel, hogy „Botrányos részletek derültek ki Radnai Márk céges ügyleteiről”, „Budai Gyula: Komoly bűnügyben lehet érintett a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk” és „Súlyos összegeket tehetett zsebre hajléktalanok segítségével Radnai Márk, Budai Gyula feljelentést tett”.

A bíróság döntésével most mindhárom cikk esetében kimondta, hogy hazugságokat terjesztettek. Többek közt valótlanul híresztelték, hogy: egy ügyvédi irodában találkozott Radnai Márk strómanokkal; volt cégük százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján; a Tisza Párt alelnöke százezer forintot adott egy férfinak egy több száz milliós számlagyár működtetéséért; hajléktalan strómanokat tett ügyvezetői pozícióba; hajléktalanok nevére átírt társaságoknak több százmilliós tartozásai voltak, és ezeket el kellett tüntetni.

Ami a helyreigazítási és személyiségi jogi pereket illeti, 2024-ben átlagosan tízszer annyiszor érték hazugságon a Fidesz-közeli médiát, mint a kormánytól független sajtóorgánumokat. Abban az évben a Magyar Nemzet vitte a prímet: 27 keresetet indítottak ellenük, ebből 3-at részben, 21-et pedig teljesen elbuktak.