Választási patthelyzet esetén a Fidesszel és a Tiszával is tárgyalna Toroczkai László

választás;Fidesz;Orbán Viktor;szakértői kormány;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-13 10:58:00 CET

A Mi Hazánk elnöke azt sem zárja ki, hogy szakértői kormány alakul.

Ha az április 12-ei parlamenti választáson patthelyzet alakul ki, akkor Toroczkai László Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is leülne tárgyalni, sőt azt sem zárja ki, hogy szakértői kormány alakul, és egyikük sem lesz miniszterelnök – többek közt erről beszélt a Mi Hazánk elnöke a Partizánnak adott csütörtöki interjújában.

Toroczkai azzal számol, hogy hárompárti parlament alakul, vagyis a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk jut be az Országgyűlésbe. Noha a magyar választási rendszer sajátosságai miatt kicsi az esélye, hogy patthelyzet alakuljon ki, ha ez mégis előállna, és ők lesznek a mérleg nyelve, akkor egyeztetéseket kezdeményezne.

„A választások másnapján vagy a következő napok során három embernek kell leülnie és elkezdenie tárgyalni az Országgyűlésről, illetve akár a miniszterelnök személyéről. Ez pedig Orbán Viktor, Magyar Péter és én” – jelentette ki Toroczkai a Telex beszámolója szerint.

A Mi Hazánk elnöke szerint itt számára nem az lesz a kérdés, hogy ő kormánytag lesz-e vagy miniszterelnök-helyettes, hanem hogy mi valósul meg a Mi Hazánk programjából és elveiből. Ezek között sorolta fel a gyermekvédelmet, a független korrupcióellenes ügyészség létrehozását, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a „végrehajtó maffia” elleni harcot, az adóteher-csökkentést, a 27 százalékos áfa kérdését, a bürokrácia leépítését vagy az Ukrajnához való viszonyt. Megjegyezte, bizonyos kérdésekben inkább a Tiszához, másokban viszont a Fideszhez állnak közelebb az elképzeléseik.

Az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudnak megegyezni, ebben az esetben Toroczkai szerint ősszel új választások kiírására is sor kerülhet. A műsorvezető, Gulyás Márton közbevetésére, miszerint ezzel legalább fél évvel meghosszabbítanák az Orbán-kormány regnálását, Toroczkai azt válaszolta, ők nem szeretnék kitolni a Fidesz uralmát, és szerinte nem is lenne jó egy új választás se a Mi Hazánknak, se Magyarországnak, csak a két nagy pártnak.

Toroczkai ezután felvetett egy olyan lehetőséget is, hogy hármójuk közül senki nem lesz miniszterelnök, és esetlegesen egy szakértői kormány alakul. Ebben az esetben azt nem tudják elfogadni, ha ebbe a Fidesz vagy a Tisza akarná beültetni az embereit, például a globális cégtől, a Shelltől érkező Kapitány Istvánt, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjét. Szakértői kormánynak szerinte csak akkor volna értelme, ha abban valóban független és kiváló szakemberek kapnának helyet benne.

„Nem szeretnénk Orbán Viktort és Magyar Pétert megválasztani, mindkettőjük személyével komoly problémánk van” – mondta a Mi Hazánk elnöke, hozzátéve, ugyanakkor „adhatnak olyan speciális garanciákat, amire azt mondja az ember, hogy ezt most kicsit komolyabban veszem”.

A közvélemény-kutatók egységesen a bejutási küszöb fölé mérik a Mi Hazánkot, míg a Demokratikus Koalíciót és az Magyar Kétfarkú Kutya Pártot pedig inkább alá. Komoly esély van tehát arra, hogy hárompárti parlament lesz, és az is elképzelhető, hogy a Mi Hazánk szavazatai nélkül sem a Fidesznek, sem a Tiszának nem lesz egyedül többsége. A Publicus Intézet lapunk számára készített, a hónap elején publikált felmérésé alapján is úgy tűnik, hogy a parlamenti küszöböt harmadikként egyedül a Mi Hazánk ugraná meg – a biztos szavazó pártválasztóknál 6, a biztos választóknál 5, a teljes népességben pedig 4 százalékon áll a szélsőjobboldali formáció.