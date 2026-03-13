Eltávolítják a fákra rögzített választási plakátokat Budapesten

2026-03-13 18:19:00 CET

A plakátok gyorskötözői megsérthetik a kéreg alatti szállítószöveteket.

Eltávolítják a fákra rögzített választási kampányplakátokat Budapesten - erre Karácsony Gergely főpolgármester hívta fel a figyelmet a Facebookon. „Nem szedték le, hát leszedtük!” - írta.

Az akciót a főpolgármester azzal indokolta: „A város zöldje közös értékünk, nem politikai hirdetőfelület. Aki Budapestért akar dolgozni, az kezdje azzal, hogy tiszteletben tartja Budapest értékeit.” Karácsony Gergely ehhez mellékelt egy fotót is, amin az látható, amint átvágják az egyik plakát gyorskötözőjét.

Nem pusztán politikai akcióról van szó, a plakátok fákra történő kihelyezése jogsértő. A Telex idézi Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor tegnapi Facebook-bejegyzését, amely felhívta a figyelmet: „Szeretném jelezni minden kampánystábnak és aktivistának, hogy a fővárosi fák nem hirdetőoszlopok. Nem is villanyoszlopok. A főváros utóbbi objektumokra engedélyezte és engedélyezi kampányok idejére a jelöltek plakátjainak rögzítését. Fákra nem!”

A szabályozás pedig nem véletlen: mint jelezte, a gyorskötöző megsértheti a kéreg alatti szállítószöveteket. „Az egyébként sem acélos egészségi állapotú körúti fáknak nem hiányzik ez egyáltalán. Úgyhogy ma a Főkert munkatársai levágták a fákra illegálisan kirakott plakátokat és elszállították a Főkert Keresztúri úti telephelyére, ott igény esetén átvehetők. Kérek mindenkit tartsa tiszteletben ezeket az élőlényeket, csendes barátainkat, hogy még sokáig szolgálhassanak minket árnyékkal. Köszönöm” - írta.