Brutális tömegverekedés tört ki a Pócs János által szervezett G.w.M.-buli után, a fideszes politikus szerint a legtöbb hétvégén van ilyen

2026-03-13 17:41:00 CET

Pócs János nyilatkozott az ügyben, de az általa elmondottakat az ügyészség több ponton cáfolta.

Vascső, kés és baseballütő is előkerült azon a szombati tömegverekedésen, amely Jászberényben, G.w.M. jótékonysági koncertje után történt. Az eseményt Pócs János fideszes országgyűlési képviselő szervezte beteg gyermekek megsegítésére - számolt be a 24.

A portál úgy értesült, hogy egy ötfős banda kocsikkal megállt a koncert helyszínének kijáratánál, majd kiugrottak a járműből, és felfegyverkezve megtámadtak több, koncertről távozó embert. A Jászberényi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.

Pócs János a lapnak arról beszélt, hogy nem a koncert közvetlen közelében volt a balhé, és a közösségi médiában terjedő hírekkel ellentétben nem igaz, hogy a biztonsági emberek nem segítettek volna az áldozatoknak. Az pedig szerinte mindennapos, hogy egyesek túllövik vagy túlisszák magukat és balhézni kezdenek egymással. Saját szerepét csökkentve azt mondta, hogy csak részben volt az esemény szervezője és nem is volt jelen, a jótékonysági eseményt G.w.M. szervezte.

„Nem voltak ásók, lapátok és lapátnyelek, és a történteknek semmi közük nem volt a koncerthez. Messze volt a balhé az esemény helyszínétől, és egészen biztos, hogy a verekedésben részt vevő személyek ott sem voltak a koncerten” - közölte Pócs, majd azt is állította, hogy a verekedésben mindössze ketten vettek részt és azért csoportos garázdaság miatt indult nyomozás az ügyben, mert a balhézókat szét akarták választani hárman-négyen, de a többiek szerinte nem verekedtek.

Csakhogy az ügyészség válasza alapján ez a beszámoló nem éppen fedi a valóságot. Lánczi Rajmund, a Szolnoki Járási Ügyészség csoportvezető ügyésze a lap megkeresésére úgy tájékoztatott: „Büntetőeljárás indult a sértett feljelentése alapján öt ismeretlen tettes ellen, akik március 7-én 21 óra körüli időben a Jászberény Margitszigeten megtartott kulturális rendezvény kijáratánál a rendezvény mellett két ismeretlen rendszámú gépkocsival megjelentek, majd abból kiszállva a rendezvényen megjelent három személyt tettleg bántalmazták, mely során egyiküket késsel az ujján megvágták, valamint vascsővel többször is megütötték. Ezt követően visszaültek a gépkocsiba, és ismeretlen helyre távoztak. A cselekmény nem a színpadon és a koncert alatt történt, hanem a koncert után, ahol a látogatók autói parkoltak.”

Mint közölte, a rendelkezésre álló adatok szerint a támadók öten voltak, a megtámadottak pedig hárman. Közülük egy ember nyolc napon belül gyógyuló vágott sérülést szenvedett. A támadók személyazonossága még nem ismert, felderítési szakaszban van az eljárás. Mivel az eddigi adatok szerint a cselekmény nem a koncerten, hanem utána történt, a rendezők felelőssége egyelőre nem merült fel.