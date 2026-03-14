A fenyegetés hete

hazugságvizsgáló;

2026-03-14 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (a Facebookján közzétett videón, lányaival beszélve telefonon), hogy „biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek, most már nemcsak engem, hanem titeket is. Gyereket meg unokát is, úgyhogy csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg.”

Ezzel szemben a tény az, hogy ha csak ezért hívta volna őket, akkor a beszélgetést nem veszik föl videóra, és nem teszik közzé, hiszen a drámai közlés láttán és hallatán sokan mások is megijedhettek. Az „ukránok” egyébként egy nyugdíjas politikus, 2007 óta nem is képviselő. A nagy Orbán-család biztonságát ennek ellenére remélhetőleg megerősítették. Csak az a baj, hogy eközben a mi biztonságérzetünket Orbán akarja kikezdeni.

Azt állította a miniszterelnök (a magyar kormány és a Magyar Államkincstár nevében a nyugdíjasoknak küldött újabb levelében), hogy „a nemzeti kormány a háborús időkben is biztonságot nyújt az időseknek. A magyar emberek pénzét ugyanis nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyarok támogatására fordítják.”

Ezzel szemben a tény az, hogy a magyar nyugdíjasok jövedelme az elmúlt 16 évben egyre jobban leszakadt az aktív dolgozókétól, ezért nagyon sokan nem érzik magukat biztonságban. És bár az Európai Unió többi országa valóban támogatja Ukrajnát, de nem a nyugdíjasok kárára, ugyanis mindössze öt olyan uniós ország van, ahol a nyugdíjasok jövedelme alacsonyabb a magyarokénál, az uniós átlagnyugdíj pedig majdnem a háromszorosa (az osztrák a négyszerese) a magyarnak. Még szerencse, hogy Orbán Viktor nyugdíjasként nem az átlagnyugdíjat fogja kapni.

Azt állította továbbá Orbán (a Kárpát-­medencei magyar képviselők fórumán, Európát ostorozva), hogy az ukrajnai háború óta az európai gazdaság nem tud évi 1 százaléknál gyorsabban növekedni, miközben az amerikai gazdaság 3, a kínai pedig 5 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben a tény az, hogy az európai gazdaság minden évben 1 százaléknál gyorsabban nőtt: 2022-ben 2, 2023-ban 1,9, 2024-ben 1,1, tavaly pedig 1,5 százalékkal. Mellesleg az Egyesült Államok növekedése egyetlen évben sem érte el a 3 százalékot. A magyar GDP viszont gyakorlatilag stagnált. Statisztikai pótvizsga Orbánnak április 12-én.

Azt is állította Orbán Viktor (ugyanott), hogy a mai háborús helyzetben az Unió kapitális stratégiai hibát követ el, amikor az orosz energiahordozókról való leválásról döntött. Szerinte ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni.

Ezzel szemben a tény az, hogy a négy éve tartó háborús helyzetben a magyar kormány volt az egyetlen, amely nem diverzifikált, hanem még jobban elkötelezte magát az oroszok mellett. Most meg magyar bagoly mondja európai verébnek, hogy nagyfejű.

Azt állította Kövér László, az Országgyűlés elnöke (a Mandinernek), hogy „akárcsak az ukrán, az európai vezetők is a háborúból élnek. Addig tart a politikai karrierjük, ameddig a konfliktus.”

Ezzel szemben a tény az, hogy Boris Johnson brit kormányfőnek sem addig tartott, Scholz német kancellárnak sem, Macron francia elnöknek sem addig fog, mint ahogy Meloni olasz miniszterelnöknek sem. Az egyetlen európai vezető, aki folyamatos háborúra építi karrierjét, Orbán. A békeharcos.

