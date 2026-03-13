lista;Forbes;Donald Trump;Mészáros Lőrinc;leggazdagabb személyiségek;

Hazánk leggazdagabb emberénél szegényebb Mike Jordan, Sam Altman

A Forbes szerint kell még egymilliárd dollár, de Mészáros Lőrinc utolérheti Donald Trumpot

Nem sokkal gazdagabb az amerikai elnök, mint Magyarország kedvenc gázszerelője. Előbbi 6,3 milliárd dollárral, utóbbi 5,2 milliárddal került fel a Forbes új listájára.

A Forbes 1987 óta közli a milliárdosok listáját, amelyen Bill Gates, a Microsoft alapítója volt a leghosszabb ideig, 24 éven át a csúcson, de 2018 fordulatot hozott a rangsorban, amikor Jeff Bezos, az Amazon alapítója (jelenleg a Washington Post tulajdonosa is, ami veszteséges vállalkozás) mint százmilliárdos ugrott az élre. Onnantól kezdve szédületes tempóban nőtt a milliárdosok száma és gyarapodott a már listás gazdagok vagyona is. Tavaly óta 400-zal bővült a milliárdosok klubja, számuk elérte a 3428-at.

A csúcson 2022 után ismét Elon Musk áll, akinek a vagyona megközelíti az 1000 milliárdot, tehát jövőre újabb kategóriát ugrik a ranglista minősítése. Jelenleg számontartott 839 milliárdja – amit tavaly óta gyakorlatilag megduplázott – mellett eltörpül a magát tehetségesnek nevező Mészáros Lőrinc vagyona, amely 5,2 milliárd dollár. Azonban az összehasonlítás, miszerint magyar üzletember is előkelő helyre jutott, mégiscsak azt sugallja: korántsem kell szerénykednie a szerencséjét az adófizetői pénzeknek köszönhető, a listán 838. hellyel büszkélkedő Mészárosnak. Merthogy az övénél jóval kisebb vagyonnal rendelkezik – többek között – a repülőgép-múzeumot Amerikában alapító és ezért népszerű Steven Udvarházy (például ő szerezte meg és állította ki múzeumában a Hirosimára atombombát ledobó Enola Gay B–29-es bombázót). De a sort folytathatjuk olyan ismert személyiségekkel, mint Michael Jordan; Sam Altman, Oprah Winfrey, Ted Turner, a CNN alapítója; Tim Cook; Nicola Bulgari vagy a Donald Trump mellett békemissziót jelenleg folytató rendkívüli oroszországi és közel-keleti megbízott, az ingatlanmilliárdos Steve Witkoff, akinek a vagyona csak az 1801. helyre volt jó.

Soros György kicsit lejjebb csúszott korábbi önmagához képest, 95 évesen már nyilván más fantáziá­val bizniszel, mint régen, és a Bill Gates egykori barátjának számító, a Microsoft alapításánál bábáskodó, szintén magyar Simonyi Károly is kicsit áll csak jobban Mészárosnál. Csányi Sándor vagyona (a kétmilliárdosok csoportjába került) a 2014. helyre juttatta őt; nála jobb helyezést ért el a Wallis-tulaj Veres Tibor 1907. helyével.

Az összehasonlítások mondanak igazán sok érdekességet erről a listáról: Elon Musk vagyona háromszor nagyobb a második helyen található Google-­társalapító Larry Page-énél és Sergey Brinéénél. 

Őket követi sorrendben Jeff Bezos (224 milliárd dollár), Mark Zuckerberg (222 milliárd) és az Oracle vezetője, Larry Ellison.

Abban nincs újdonság, hogy az USA-ban él a legtöbb milliárdos, szám szerint 989. Őket követi Kína 610 milliárdosával, és India került a harmadik helyre 229 milliárdossal. Talán érdemes megjegyezni, hogy Kína leggazdagabb embere Csang Ji-ming, a TikTok alapító-tulajdonosa, akinek a vagyona 69,3 milliárd dollár.

Ami pedig a milliárdosok vagyonának az értékét illeti, összesen 20,1 ezer milliárd dollár, a globális GDP 16 százaléka, ennél csupán kicsivel lesz több Kína 2026-ra várt GDP-mutatója (20,7 ezer milliárd dollárral.

A leggazdagabb kontinens

Sokatmondó adatnak tekinthető a régiós (kontinensek közötti) összehasonlításban végzett felmérés: ezt a listát Ázsia vezeti 1229 fővel, az amerikai kontinensen élők száma a második helyre volt elég (1186), Európa harmadik a rangsorban 875 milliárdossal, és az olajmezőkben gazdag Közel-Keleten mindössze 138 milliárdos él, de ebbe még az afrikai kontinenst is beleszámolták. A nők részvétele nőtt a rangsorban, a majdnem 3500-as listán 481-en foglalnak helyet, közülük Rihannának van a legnagyobb vagyona.

