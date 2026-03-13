A Forbes szerint kell még egymilliárd dollár, de Mészáros Lőrinc utolérheti Donald Trumpot

2026-03-13 22:09:00 CET

Nem sokkal gazdagabb az amerikai elnök, mint Magyarország kedvenc gázszerelője. Előbbi 6,3 milliárd dollárral, utóbbi 5,2 milliárddal került fel a Forbes új listájára.

A Forbes 1987 óta közli a milliárdosok listáját, amelyen Bill Gates, a Microsoft alapítója volt a leghosszabb ideig, 24 éven át a csúcson, de 2018 fordulatot hozott a rangsorban, amikor Jeff Bezos, az Amazon alapítója (jelenleg a Washington Post tulajdonosa is, ami veszteséges vállalkozás) mint százmilliárdos ugrott az élre. Onnantól kezdve szédületes tempóban nőtt a milliárdosok száma és gyarapodott a már listás gazdagok vagyona is. Tavaly óta 400-zal bővült a milliárdosok klubja, számuk elérte a 3428-at.

A csúcson 2022 után ismét Elon Musk áll, akinek a vagyona megközelíti az 1000 milliárdot, tehát jövőre újabb kategóriát ugrik a ranglista minősítése. Jelenleg számontartott 839 milliárdja – amit tavaly óta gyakorlatilag megduplázott – mellett eltörpül a magát tehetségesnek nevező Mészáros Lőrinc vagyona, amely 5,2 milliárd dollár. Azonban az összehasonlítás, miszerint magyar üzletember is előkelő helyre jutott, mégiscsak azt sugallja: korántsem kell szerénykednie a szerencséjét az adófizetői pénzeknek köszönhető, a listán 838. hellyel büszkélkedő Mészárosnak. Merthogy az övénél jóval kisebb vagyonnal rendelkezik – többek között – a repülőgép-múzeumot Amerikában alapító és ezért népszerű Steven Udvarházy (például ő szerezte meg és állította ki múzeumában a Hirosimára atombombát ledobó Enola Gay B–29-es bombázót). De a sort folytathatjuk olyan ismert személyiségekkel, mint Michael Jordan; Sam Altman, Oprah Winfrey, Ted Turner, a CNN alapítója; Tim Cook; Nicola Bulgari vagy a Donald Trump mellett békemissziót jelenleg folytató rendkívüli oroszországi és közel-keleti megbízott, az ingatlanmilliárdos Steve Witkoff, akinek a vagyona csak az 1801. helyre volt jó.

Soros György kicsit lejjebb csúszott korábbi önmagához képest, 95 évesen már nyilván más fantáziá­val bizniszel, mint régen, és a Bill Gates egykori barátjának számító, a Microsoft alapításánál bábáskodó, szintén magyar Simonyi Károly is kicsit áll csak jobban Mészárosnál. Csányi Sándor vagyona (a kétmilliárdosok csoportjába került) a 2014. helyre juttatta őt; nála jobb helyezést ért el a Wallis-tulaj Veres Tibor 1907. helyével.

Az összehasonlítások mondanak igazán sok érdekességet erről a listáról: Elon Musk vagyona háromszor nagyobb a második helyen található Google-­társalapító Larry Page-énél és Sergey Brinéénél.

Őket követi sorrendben Jeff Bezos (224 milliárd dollár), Mark Zuckerberg (222 milliárd) és az Oracle vezetője, Larry Ellison.

Abban nincs újdonság, hogy az USA-ban él a legtöbb milliárdos, szám szerint 989. Őket követi Kína 610 milliárdosával, és India került a harmadik helyre 229 milliárdossal. Talán érdemes megjegyezni, hogy Kína leggazdagabb embere Csang Ji-ming, a TikTok alapító-tulajdonosa, akinek a vagyona 69,3 milliárd dollár.

Ami pedig a milliárdosok vagyonának az értékét illeti, összesen 20,1 ezer milliárd dollár, a globális GDP 16 százaléka, ennél csupán kicsivel lesz több Kína 2026-ra várt GDP-mutatója (20,7 ezer milliárd dollárral.