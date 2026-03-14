Oroszok elkergetésével kezdte, oroszok visszahívásával fejezheti be Orbán Viktor a politikai karrierjét

Az orosz titkosszolgálati akció egyelőre harmatgyenge, de a tiszás jelöltekre ráinduló ellenzékiek még összehozhatják a kormányon maradást Orbán Viktornak – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában, ahol Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, Horváth Gábor és Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes és Batka Zoltán arról is beszélgetett, hogy minden jel szerint rendkívül kiélezett küzdelem várható, nem csoda, hogy Orbán Viktor húsz év után tényleg kimenne a nép közé, mivel már a Fidesz vezetésében is érzik, hogy nagy a baj.
Nem kizárt, hogy ha a Tisza Párt abszolút többséget szerez, de akkor április 12-i parlamenti választás után újabb megméretést ír ki, amelyben már rommá veri a Fideszt, és eléri azt a többséget, amellyel lebonthatja a NER-t.