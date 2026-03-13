VSquare: Meghalt a NAV egyik tábornoka az ukrán pénzszállító lerohanásának az éjszakáján, az akció kulcsemberének a buliján

2026-03-13 18:04:00 CET

Az ügyben gyanúsan hallgatott mind a rendőrség, mind a NAV.

Meghalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik tábornoka aznap éjszaka, hogy március 5-én a magyar hatóságok lerohanták az ukrán pénzszállító csapatot – erről Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare oknyomozó újságírója számolt be a Facebook-oldalán.

Az újságíró jelzi, hogy miközben az Orbán-kormány büszkén mutogatta a 27 milliárd forint értékű lefoglalt ukrán vagyont és próbálja felhúzni erre a kampányüzeneteit, a NAV-akció éjszakáján történt valami egészen más is, amelyről mostanáig sem az adóhatóság, sem a rendőrség, sem más nem számolt be.

A március 5-i akció egyik kulcsfigurája, Demeter Tamás pénzügyőr tábornok, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese aznap estére egy exkluzív ünnepséget szervezett a somogyi Zselicvölgy Szabadidőfarmon, Hajmáson, Kaposvártól húsz kilométerre, megünneplendő legújabb előléptetését. A tábornokot ismerői Rogán Antalhoz igen közel álló, a politikailag érzékeny NAV-os ügyeket szoros figyelemmel kísérő figuraként jellemezték.

Panyi Szabolcshoz eljutott az esemény szűkített vendéglistája. A 106 meghívott között NAV-vezetők, más tábornokok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, és legalább egy fideszes országgyűlési képviselő is szerepelt, végül körülbelül 80-an mentek el.

Az éjszaka azonban tragikus véget ért: az egyik vendéget, Torda Csaba dandártábornokot másnap fejsérülésekkel holtan találták a farm melletti sekély vizű tóban.

Panyi Szabolcs szerint Torda Csaba, a NAV vámszakmai területének kiemelkedő alakja volt, hosszú éveken át vezette a NAV Központi Irányítás Vám Főosztályát, majd a NAV főigazgatójának tanácsadójaként dolgozott. Az oknyomozó újságíró egyik forrása szerint egy biztonsági kamera éjfél előtt nem sokkal vette fel utoljára a férfit, holttestét másnap reggel találták meg.

A titkolózás egyik magyarázata lehet, hogy a források szerint a hatóságok arra jutottak, tragikus baleset történt egy átmulatott este végén, más lehetőség nem merült fel.

Csakhogy az időpont – az ukrán akció közelsége, a főszervező és ünnepelt személye, az ukrán akcióban a NAV részéről kulcsszerepet játszó Demeter Tamás –, valamint az illusztris vendéglista azzal fenyegetett, hogy a halálesetről való beszámolók esetleg bezavarhatnak a kormányzati narratívának

– mutat rá beszámolójában Panyi Szabolcs.

Az újságíró értékelése szerint ha a halálhír március 6-án vagy a következő napokban napvilágot lát, miközben az Orbán-kormány az ukránok elleni akció képeit és videóit, illetve azok alapján készült, mesterséges intelligenciával generált hamisítványokat öntött rá a Facebookra, az üzenet képtelenül bonyolulttá vált volna. „A NAV, amelynek emberei elvileg pénzmosás miatt nyomoznak az ukrán pénzszállítók miatt, ugyanazon az éjjelen egy somogyi farmon mulattak, ahol az egyikük ráadásul belefulladt egy tóba.”