Szerinte még nem késő visszatérni az igazi európai testvériséghez.
Viktor Janukovics ukrán államfő elfogadta Mikola Azarov kormányfő és kabinetje lemondását. Az új kormány vélhetően egy hét alatt feláll, az ukrán médiában két lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel – Szerhij Arbuzové, aki az Azarov-kabinet miniszterelnök-helyettese volt, illetve Petro Porosenko független ellenzéki képviselőé. Brüsszelben a fagyos hangulatú EU-Oroszország csúcstalálkozón az ukrán válság volt a fő téma.
Tegnap lejárt az ellenzék 48 órás ultimátuma, de Viktor Janukovics ukrán államfő nem menesztette az Azarov-kormányt. Az elnök beleegyezett a letartóztatott tüntetők szabadon bocsátásába, és jelezte, folytatná a tárgyalásokat az Európai Unióval. A napokig blokád alatt lévő kormányzati negyedet "felszabadították" a rendfenntartók.