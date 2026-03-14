Kijevi kompromisszum

Viktor Janukovics ukrán államfő elfogadta Mikola Azarov kormányfő és kabinetje lemondását. Az új kormány vélhetően egy hét alatt feláll, az ukrán médiában két lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel – Szerhij Arbuzové, aki az Azarov-kabinet miniszterelnök-helyettese volt, illetve Petro Porosenko független ellenzéki képviselőé. Brüsszelben a fagyos hangulatú EU-Oroszország csúcstalálkozón az ukrán válság volt a fő téma.