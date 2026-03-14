Véget vetne a káosznak, önálló egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztériumot hozna létre a Demokratikus Koalíció

2026-03-14 14:51:00 CET

Az ellenzéki párt előírná, hogy a tárcáknak rendszeresen egyeztetniük kellene a civil szervezetekkel, valamint a tudományos élet képviselőivel.

Dobrev Klára bemutatta a Demokratikus Koalíció (DK) kormányváltás utáni 18. törvényjavaslatát, amely önálló egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztériumot hozna létre, és véget vetne a csúcsminisztériumok káoszának - derül ki az ellenzéki párt egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásából.

Az ellenzéki párt tervei szerint a külön egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztérium létrejöttével megszűnne az a gyakorlat, amelyben Orbán Viktor több, az emberek számára alapvető jelentőségű területet egyetlen, a párthoz hű, de szakmailag vitatott alkalmasságú miniszter irányítása alá vont. A párt álláspontja szerint a minisztériumok szakmai autonómiáját helyre kell állítani. Megfogalmazásuk szerint a politikai szempontok nem írhatják felül a szakértelmet és a józan megfontolást.

A tervek része a pénzügyek önálló, miniszteri szintű irányításának megerősítése is. A javaslat szerint ez biztosítaná a költségvetési fegyelmet, az államháztartás átlátható működését és a kiszámítható gazdaságpolitikát. A DK elképzelései között szerepel egy világos felelősségi struktúra kialakítása a minisztériumok között. Ennek célja, hogy minden ágazat egyértelmű irányítás alá kerüljön, és vezetése számon kérhető legyen.

A tervezet előírná azt is, hogy a tárcák rendszeresen egyeztessenek szakmai szervezetekkel, tudományos műhelyekkel és civil szereplőkkel.

A párt szerint a határozat megszüntetné azt a működési modellt, amelyben a politikai logika felülírja a szakmai megfontolásokat. Megfogalmazásuk szerint olyan államszervezet kialakítása a cél, ahol a legfontosabb közszolgáltatási területek önálló súllyal, világos felelősségi viszonyokkal és szakmai irányítással működnek.