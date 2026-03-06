VSquare: Már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolására

Budapest;Oroszország;Magyarország;parlamenti választás;katonai hírszerzés;orosz beavatkozás;

2026-03-06 18:34:00 CET

A katonai hírszerzőkről az Egyesült Államok bizalmas információkat is megosztott szövetségeseivel. Egy közép-európai nemzetbiztonsági forrás szerint aktív kapcsolatban állnak az Orbán-kormányhoz köthető kampányszereplőkkel.

Már a helyszínen segíti Orbán Viktor és a Fidesz választási győzelmét azok az oroszok, akiket az április 12-i magyarországi parlamenti választás – derült ki Panyi Szabolcs pénteki Facebook-posztjából, amelyben megosztotta a VSquare-en közzétett legfrissebb információkat a Kreml által megbízott csapatról. E szerint nemcsak kijelölték a háromfős csapatot, néhány hete már meg is érkezett Budapestre a stáb.

„Az Egyesült Államok is megosztott bizalmas hírszerzési információkat a Budapestre küldött csapatról a szövetségeseivel. A három GRU-s személyazonossága szintén ismert a titkosszolgálatok előtt” – emelte ki az újságíró. Felidézte, hogy a feladattal azt a Szergej Kirijenkót – Vlagyimir Putyin első kabinetfőnök-helyettesét és a Roszatom egykori vezetőjét –, bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is vezényelte.

A háromfős katonai hírszerzési csapat diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel jöhetett Budapestre, vagyis diplomáciai védelem alatt működhetnek. Amint azt lapunk is megírta, a moldovai műveletek óta Szergej Kirijenko külföldi befolyási struktúráját átszervezték, és 2025 végén Putyin elnök létrehozott egy elnöki stratégiai partnerségi és együttműködési igazgatóságot, feloszlatva két olyan osztályt, amelyeket korábban Dmitrij Kozak vezetett, aki azóta távozott posztjáról. Szergej Kirijenko aztán Vagyim Tyitovot nevezte ki az új igazgatóság élére – egy megbízható társát a Roszatomnál töltött átfedő éveikből, ahol Vagyim Tyitov a vállalat nemzetközi műveleteit irányította.

Az igazgatóság a posztszovjet térre összpontosít, amely Magyarországot is magában foglalja. Európai nemzetbiztonsági források szerint a terv egy közösségimédia-manipulációs szakemberekből álló csapat bevetését foglalja magában a budapesti orosz nagykövetségen, akik diplomáciai vagy szolgálati útleveleket kapnak, hogy megvédjék őket a kiutasítástól. A megközelítés a Moldovában alkalmazott taktikát tükrözi, ahol az orosz nagykövetség személyzetéről kiderült, hogy felforgató tevékenységeket koordinál a helyszínen. Egy közép-európai nemzetbiztonsági forrás szerint Szergej Kirijenko magyar csapata aktív kapcsolatban áll az Orbán-kormányhoz köthető kampányszereplőkkel.