Szabó Zsófi már attól is mosolyra fakad, ha beszélnie kell a Békemenetről

március 15.;

2026-03-15 10:05:00 CET

A színésznő, a DPK-nagygyűléseinek egyik műsorvezetője a Borsnak nyilatkozott erről: – Ez a Békemenet minden eddiginél nagyobb lesz, és minden eddiginél több emberre számítunk. Remélem, hogy sokan eljönnek, már csak azért is, hogy ennyi jó emberrel együtt legyenek. Az első Békemenetem októberben volt, és elmondhatom, hogy fantasztikus élmény. Már, ha csak beszélek is róla, mosolygok. Azok, akik jelen lesznek a Békemeneten, részesei lehetnek majd egy olyan pillanatnak, amire egész életükben emlékezni fognak. Senki se féljen eljönni. Tudom, hogy a jobboldali szavazóknak az a nehéz, hogy a baloldaliak bántják és kipécézik őket, de ne féljenek eljönni. Csodálatos lesz! – áradozott.