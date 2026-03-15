A 3-as metró összehozta a nemzeti egységet, a a fideszesek és a tiszások egyszerre akadtak ki tömegközlekedésre

Délután 3 órakor a Nyugati téren a Nemzeti Menetre igyekvő tiszások és a Békemenetről távozó fideszesek egyszerre bosszankodnak, hogy az 3-as metróba levelé csak egy mozgólépcső üzemel, így torlódás alakult ki.

A miniszterelnök ünnepi beszédének a nagy része azért gyűlöletről szólt. Nem úgy akar nyerni mint négy éve, hanem jobban, szerinte pedig biztos, hogy európai katona valamikor ukrán földre lép.