Olcsó orosz kőolajról, pedofilokról és zsidókról is szónokoltak a Mi Hazánk vezetői március 15-én

2026-03-15 16:11:00 CET

A szélsőjobboldali párt megkerülhetetlen erővé válna a parlamenti választáson.

A Mi Hazánk nem hajlandó lemondani az olcsó orosz energiáról és nem szavazná meg Ukrajna EU-csatlakozását sem – jelentette ki Dúró Dóra, a szélsőjobboldali párt elnökhelyettese a 24 helyszíni riportja szerint a Pilvax közben megtartott március 15-i ünnepségükön. Elhangzott, hogy a Mi Hazánknak minden esélye megvan arra, hogy megkerülhetetlen erővé váljon április 12-i parlamenti választás után.

Az elnökhelyettes szerint három pártnak van esélye bejutni a parlamentbe, az ő sikerük záloga az utcai jelenlét lehet. – Maffiahálózatok szövik át az életünket, és az Epstein-hálózathoz hasonlóan Magyarországon is létezik egy aberrált pedofilmaffia.A pedofil bűnözőkkel szemben a Mi Hazánk kémiai kasztrálást vezetne be.

A 444 Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke beszédéből eközben azt idézte, hogy Orbán Viktor szerint hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidó közössége, amire az 500-600 fős tömeg fújolni kezdett. A pártelnök bírálta az Orbán-kormányt, hogy feladta a bevándorlásellenes politikáját, mert vendégmunkásokat hív be mindenféle országokból, és egyedül ők nem engednék be a migránsokat.

Toroczkai László a színpadon kitüntette a párthoz kötődő Bűnvadászok csapatát, amelyet még maga a pártelnök alapított még Ásotthalom polgármestereként. A Bűnvadászok Facebook-oldalát nemrég tiltotta le a Meta.