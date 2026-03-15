A Tisza Párt híveiben fel sem merül, hogy Magyar Péter veszíthet

2026-03-15 20:56:00 CET

Itt valaki csalódni fog, mert a fideszesek pont ugyanígy legyőzhetetlennek tartják a kedvenc pártjukat.

„Életemben először szégyenkezés nélkül élhetem meg a magyarságom” – mondja lapunknak egy meglehetősen fiatal férfi arra a kérdésre, miért jött el Magyar Péter március 15-i rendezvényére. Miért, eddig erre nem volt lehetőség? – kérdezünk vissza. „Nem igazán, ha kokárdát tűztem, rám sütötték, hogy fideszes vagyok”– hangzik a felelet.

A Tisza Párt Nemzeti Menete délután kettőkor indul a Deák térről, de már dél magasságában szállingózni kezdenek a résztvevők. Egy óra előtt pár perccel már lépni alig lehet a tér környékén, a Váci utca és a Városháza tér felől is özönlik a tömeg. A legtöbb ember kezében magyar zászlók lengenek, de ha valaki otthon felejtette volna, árusok sokasága készült nemzeti, vagy éppen uniós lobogóval. Az emberek mintha egymást szólongatnák, egy nagy tábor azt üvölti: „Áradjon a Tisza!”, míg a másik oldalról felelgetnek „Mocskos Fidesz!”. A tömegben belefutunk a Bruti művésznéven futó humoristába,Tóth Imrébe, aki elárulja, ő hamburgerért jött, de sajnos a bacont kihagyták belőle, amivel csak viccelődik ugyan, de azért elárulja, ha mégsem sikerülne kormányt váltani, Magyar Péter akkor sem állhat meg, ellenzékből kell építkezni, hiszen óriási tömeg áll mögötte, innen már nem lehet visszafordulni.

Egy fiatalokból álló társaság szerint nem kérdés, hogy ki nyeri a választást, mint kiderül, Békéscsabáról jöttek, és állítják, már nem csak a város, a környező települések is inkább a rendszerváltást támogatják. „Nincs pénz, nincs munkalehetőség, nem lehet egyről a kettőre jutni” – sorolják az okokat, de azt is elárulják, a Fidesztől semmi nem kaptak a fiatalok: „Az szja-kedvezmény jó dolog, csak munka kéne hozzá, az pedig nincs. Vagy otthagyom a családom és a barátaim, és Pesten boldogulok, vagy megehet a fene” – háborog egy másik fiatal férfi.

Eközben a menet is elindul Magyar Péterrel az élen. Az Andrássy út elején molinón kifeszítve olvashatják a vonulók az 1848-as forradalom 12 pontját. A tömeg néha meg-megáll, valamilyen látványelem, esetleg egy közös éneklés erejéig. A menetelőket végig zene kíséri, hangszórókból bömbölnek a különböző nóták, hallani a Piramis „Szállj fel magasra” című dalát, máskor pedig Vangelis szerzeménye „A paradicsom meghódítása” csendül fel. Egy idősebb házaspárt kérdezünk, nagyon közel a választás, mire számítanak?. „Természetesen nyerünk, nincs más lehetőség.” – mondja magabiztosan Enci, aki nyugdíjazása előtt könyvelőként dolgozott, és mint hozzáteszi, egész életében számokkal foglalkozott. „Olyan Isten nincs, hogy ha ennyivel vezet Magyar Péter, akkor elveszítse a választást”. Érdekes, hogy noha a közvélemény-kutatásokban nincs elsöprő többség a Tisza győzelme mögött,

bárkit kérdezünk, fel sem merül, hogy Magyar Péter pártja veszíthet.

Ugyan senki nem számol a vereség lehetőségével, aki mégis válaszol a mi lenne ha kérdésre, a külföldre költözés lehetőségét vázolja fel. „ Én akkor befejeztem itt, eleget vártam, nem adnék több esélyt ennek az országnak” – mondja egy ötven felé közelítő hölgy.

Az Oktogontól LED-falakon lehet megtekinteni a vonulást. Tele már a Hősök tere, a tömeg még a Deákon. A tömegből néha felcsendül – a hírek szerint most újra egyre aktuálisabb – „Ruszkik, haza!” rigmus. A zaj az Andrássy mellett futó mellékutcákban sem csitul, sokan, főleg kisgyermekesek alternatív útvonalakat kerestek, hogy ne a legnagyobb tömegben kelljen haladni.

Egy babakocsit toló pár szerint rémálom lenne még négy év Orbán-kormány, de ők nem is hisznek abban, hogy a Fidesz újra hatalomra kerülhet. „Oroszok ide vagy oda, ide ez már nem elég.” Megkérdezzük, ha nyer a Tisza, minden jobb lesz? „ Nem, ahhoz idő kell, 16 év alatt lett gatya az ország, legalább egy ciklus kell, hogy érzékeljük a tényleges változást” – fogalmaz a harmincas éveiben járó újdonsült édesapa, majd felesége megböki: „Ez nem igaz, azt rögtön érezni fogjuk, hogy nem vagyunk a haza ellensége”.