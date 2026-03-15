Villámgyorsan győztest hirdetett a Magyar Turisztikai Ügynökség, szerinte a fideszes Békemeneten többen voltak a Tisza Párt Nemzeti Meneténél

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén – értsd: a fideszes Békemeneten – mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton – a Tisza Párt által meghirdetett Nemzeti Meneten – hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számoltak össze – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ az MTI-vel vasárnap. A közlemény megjelenésekor – fűzhetjük hozzá – Nemzeti Menet még nem is ért véget.
Az MTÜ szerint előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a budapesti állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt. Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a GDPR előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak – hangoztatta a közlemény.