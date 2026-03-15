2026-03-15 17:58:00 CET

Villámgyorsan győztest hirdetett a Magyar Turisztikai Ügynökség, szerinte a fideszes Békemeneten többen voltak a Tisza Párt Nemzeti Meneténél

A Nagy Márton tárcája által felügyelt szervezet mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján jutott erre a következtetésre.