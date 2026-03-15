„Semmi értelme már, de mindegy” – bekapcsolva maradt egy mikrofon a Patrióta stúdiójában, Deák Dániel magyarázkodik

március 15.;élő adás;békemenet;bekapcsolt mikrofon;Patrióta;

2026-03-15 14:17:00 CET

Természetesen a mozgósításnak nagy szerepe van.

A Patrióta élő műsorának kezdetén vélhetően bekapcsolva maradt a mikrofon, ezért az idő előtt bekapcsolódó nézők egy nem a nyilvánosságnak szánt, de érdekes beszélgetés fültanúi lehettek március 15-én a YouTube-on, nem sokkal a kormánypárti rendezvény, a Békemenet előtt – írja a Telex.

– A Patrióta stúdiójában a visszaszámlálás hat perce után György-Horváth Zsuzsa és Gerhardt Máté műsorvezetők láthatók. A helyszíni élő bejelentkezések után az első stúdiós beszélgetésben Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szerepel – teszi hozzá a műsor kezdetéről a portál, majd szó szerint idézi a beszélők neve nélkül az elhangzottakat:

Beszélő1, egy nő: Na, jól van.

Beszélő2, egy férfi: A választás napjáig, estéjéig, azt mondjuk, hogy menjél szavazni…

Beszélő3, egy férfi: Pedig egész nap ezt fogjuk nyomni.

Beszélő4, egy férfi: Pedig semmi értelme már, de mindegy.

Beszélő5, egy férfi: …behallatszik a stúdióból.

Beszélő1, egy nő: Jézusom.

Arról, hogy ez a párbeszéd egészen pontosan mire vonatkozott, a Telex megkérdeztük telefonon Deák Dánielt, aki ekkor már a Békemenet helyszínén volt. Mint mondta, nem emlékszik rá, hogy mi volt a beszélgetés kontextusa, hiszen ez egy egyórás műsor volt, de a párbeszéd hallatán után azt mondta, hogy szerinte ez arról szólt, hogy aki eldöntötte, hogy el fog menni szavazni, az úgyis el fog menni, aminek ellenére természetesen a mozgósításnak nagy szerepe van – magyarázta a Telex szerint az elemző.

A Patrióta saját definíciója szerint egy olyan közélettel foglalkozó YouTube-csatorna, amely nem fél mélyre ásni, nem fél kérdezni, és nem fél határozott véleményt mondani.