PamKutya: a koncert, ahol senkit sem a zenei tudás érdekelt

2026-03-16 10:00:00 CET

Egy mém, aminek MVM Dome-méretűre sikerült kinőnie magát. Hét ízben. Üres fejjel, nagyjából semmire nem jutva próbáltam azon lamentálni, hogy egy mém hogyan tud olyan színpadi produkció lenni, amelyben egyszerre képes önazanos, de közben rendkívül profi is maradni. A mém tegnap útjára indult és először mutatta meg, mit tud. Lapunk is eljutott az első PamKutya-koncertre, amely végül átugrotta azt a lécet, ami előzetesen egy picit magasnak tűnt.

Nem igazán fordult még elő olyan velem, hogy koncertre menés előtt azt sem tudtam, hogy mit kéne érezzek. Merthogy sok víz lefolyt a Dunán, amióta tavaly szeptember 17-én vért izzadva, de fel tudtam ülni arra a „hajóra”, amin mindenki ott akart lenni, és sikerült jegyet szereznem a YouTube-on 15 éve berobbanó, a mainstreamben azóta is jelen lévő PamKutya (Osbáth Norbert és Osbáth Márk) MVM Dome-os koncertjére. A nagyjából 17 ezer jegy kevesebb mint egy óra alatt fogyott el, és hiába ültem már aznap délután a billentyűzet elé, hogy erről a jelenségről muszáj írnom, a testvérpár kissé átírta a számításaimat. Ugyanis sorra jöttek az egymásra licitálós bejelentések: duplakoncert, triplakoncert, kvadrupla. Végül a számláló hétnél állt meg (és a cikk is elkészült, a PamKutya-diszkográfiáról bővebben ebben olvashatnak). Pamkutyáék ezt követően megkezdték a hat hónapos „edzőtáborukat”, ugyanis nem zenészként, életük első koncertjét 17 ezer ember előtt megtartani közel sem egyszerű feladat. Gyakorlatilag ilyenre nem is nagyon volt példa a zeneiparban, sem a szórakoztatóiparban.

Katarzis után elvonulás

Éppen ezért indultam el teljesen üres fejjel a Népliget felé. Az egész annyira szürreális, hogy nem tudom, mire számítsak. A hónapok teltek, a hype lecsengőben volt, az pedig nem tett jót a duó reputációjának, hogy tavaly decemberben Norbert kiadott egy könyvet, Amiről nem készült fotó címen, ami AI-képekkel próbálta vizuálisan elénk tárni azokat a korábbi magyar történelmi pillanatokat, amelyekről nem volt fényképes bizonyítékunk. A 148 oldalas könyv potom kilencezer forintba kerül, ez az ár-érték arány, illetve maga a tudat, hogy ez alig több mint egy ChatGPT által készített alkotás, többeknél kiverte a biztosítékot.

A koncert előtti napokban a PamKutyáék mögé beálló Supermanagement minden erejét bevetve próbálta a magyar könnyűzeneipar legnagyobb neveit (Azahriah, Desh, Young Fly, Majka, ByeAlex, Beton Hofi) bevonni a hype felélesztésébe, minden előadó egy-egy rövid bátorító üzenetet küldött a párosnak. Ezek közül némelyiken látszott (Desh, Young Fly) hogy semmilyen valódi érzelem nincs a támogatás mögött, csupán menedzsment utasítás volt az egész. ByeAlex és Azahriah legalább arra vették a fáradtságot, hogy egy-egy személyes utalást is belefűzzenek a rövid monológjukba, mielőtt útjukra bocsájtsák Norbertet és Márkot, művésznevükön Bélát és Pistát. És hogy egy kis feszültség se maradjon ki, a zenei paródiák korábbi zászlóhajósa, az Irigy Hónaljmirigy frontembere, Sipos Péter alaposan beléjük állt, állítva, hogy sem énekelni, sem rappelni nem tudnak, amit csinálnak az nem is paródia és szerinte nagy falat lesz nekik az MVM Dome.

Imádjuk JustVidmant, de...

Spoiler: Siposnak nem lett igaza, de legalább az irigy névvel semmiképpen sem lőtt félre. A Népligeti aluljáróból zarándokolva az első fontos kérdés, amire előzetesen nem tudott választ generálni az agyam, megoldódott: az átlagéletkor. Ahhoz képest, hogy a kezdetek kezdetén inkább a mai 25-30 éves korosztály követte Béláék kalandjait, a 15-20 év körüli TikTok-generáció vitte a túlnyomó többséget. A küzdőtér jelentős részét ez a két korcsoport fedte le, az ülőszektorokban viszont megjelentek a szülők a kisebb, akár 10 év alatti gyerekekkel. A rajongókon meg-meg csillantak az ikonikus narancssárga kabátok, de túlzás azt állítani, hogy nagy lett volna az ereszd el a hajam életérzés a koncert előtt.

Sőt, igazából az előfellépő, a szintén magyar YouTube-legendának aposztrofálható JustVidman (Kiss Tamás) DJ-szettje sem hozott igazi flow-ba (hangulatba) kerülést. Tegyük gyorsan hozzá, hogy Vidmannek szintén nincs semmi köze a zenéléshez, így neki is a nulláról kellett összeraknia egy olyan műsort, ami megmozgat 17 ezer embert. Ebben próbált neki segíteni Tamáska Gabriella énekesnő, korábbi X-faktor harmadik helyezett a színpadon, de nem pálcát törve JustVidman feje felett, a performansza befejezése után úgy éreztem, lehet Siposnak valóban igaza lesz.

A szemünk előtt íródik a történelem

Aztán megérkeztej az ikonikus kabátokban, napszemüvegben az est főfellépői, akik miatt az egész szürreális káosz kialakult a zeneiparban. Elsőként a Wellhello – Rakpart című paródiájukkal robbantották be az estét, és itt a robbantás szó közel sem költői túlzás.

Az energiaszint pillanatok alatt az egekbe lőtt, és valami olyan lendületre kapcsolt a közönség, amivel abszolút nem számoltam. A cinikusság eltűnt, és a küzdőtér olyan elánnal énekelt végig minden dalszöveget és úgy nézte Norbertet és Márkot, mintha tényleg két A-listás énekes adna másfél órás koncertet.

Az első számok után a két kabát felakasztásra került, majd az égbe repítették őket, ami a színpadon egy rendkívül látványosra sikerült búcsú volt a 10-15 évvel ezelőtti, kezdeti időszaktól.

Az Osbáth-tesókon teljesen látszott, hogy ő maguk sem hiszik el, hogy mi történik, az egész olyan volt, mint amikor egy kisgyerek először látja meg a cukorkaboltot. Mindketten rettenetesen élvezték, hogy teltház van, hogy megőrül értük a közönség, ezt olykor-olykor kissé túl is pörögték, rengeteg „Hogy érzitek magatokat? Sikítsatok, Nem hisszük el, hogy ez megtörténik, úristen, mindenhol pogóznak” kiszólalásuk volt minden szám között. De ebben semmi rossz nincsen, sőt, ez tette az egészet emberivé és valóban emlékezetessé.