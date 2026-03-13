Závecz Tibor: Lehet, még a mandátumszámokat sem fogjuk tudni a választás éjszakáján

2026-03-13 21:51:00 CET

A szakértő szerint a mostani választás izgalmas és sok váratlan fordulattal van tele, ami a közvélemény-kutatóknak is egy új jelenség.

Jelen pillanatban a Tisza Párt tábora aktívabb, ami lehetőséget ad a Fidesznek arra, hogy ebben az aktivitásban utolérje riválisát és szűkítse a különbséget - jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában a ZRI Závecz Research vezetője.

Závecz Tibor arról beszélt, hogy a biztos szavazó pártot választók körében 10 százalékpont fölötti a Tisza Párt előnye, míg a pártok között választóknál, ha a részvételt nem veszik bele az adatsorba, inkább 8-10 százalékpontnyi a különbség. A teljes népességen belül a legutóbbi adatsorban 38-32 állt, vagyis 6 százalékpontnyi, nagyjából félmilliós eltérés látszott, ami alapján a Tisza szimpatizánsainak száma már meghaladta a 3 milliót, a Fideszé pedig a 2,5 milliót, noha ez nem azonos a biztos szavazók számával.

Úgy értékelt, hogy a Tisza és a Fidesz szavazótáborának vélelmezett szavazata április 12-én nagyon erős. Ezért a mostani tudás szerint a kampány normál üteme mellett nem valószínű, hogy ettől a két párttól érdemben lemorzsolódnak szavazók. A kisebb pártoknál viszont, főleg a Demokratikus Koalíció (DK) és a Kutyapárt esetében, már látszik tartalék: a DK szavazóinak kétharmada biztos abban, hogy április 12-én is a DK-ra szavaz, a Kutyapárt szavazóinak pedig nagyjából a fele, a többieknél pedig elképzelhető, hogy más pártra szavaznak. Závecz Tibor szerint ez tulajdonképpen tartalékot jelenthet a Tiszának, mert e két párt szavazóinak másodlagos preferenciája minden kutatás szerint a Tiszáé, és semmiképpen nem a Fideszé. A Fidesz számára legfeljebb a Mi Hazánk jelenthet nagyon pici lehetőséget, bár annak szavazótábora talán a legerősebben kötődő, ezért onnan a lemorzsolódás nagyon pici lesz, ha lesz egyáltalán - mondta.

Závecz Tibor szerint van nagyjából félmillió olyan aktív bizonytalan választó, aki biztosra ígéri a részvételt, de még nem döntött a pártok között, és ez a csoport kifejezetten fontos lehet a végkimenetel szempontjából. Úgy látja, szociológiai értelemben inkább olyan közegből jönnek - kistelepülésekről, idősebb emberek közül -, ahol a Fidesznek van némi többsége, közben viszont inkább kormányváltó hangulat jellemzi őket, ezért egyelőre nehezen kiszámítható, végül hogyan oszlanak meg a két nagy párt között.

Ami a rejtőzködőket illeti, kétféle csoportról lehet beszélni: vannak, akik eleve semmire nem válaszolnak, és vannak, akik elérhetők, de a pártpreferenciájukat nem mondják meg. Állítása szerint ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy aki eltagadja a válaszát, az biztos fideszes. Sőt a kistelepüléseken inkább az látszik, hogy aki nem vállalja a pártpreferenciáját egy közvélemény-kutató előtt, az sokszor éppen ellenzéki szavazó lehet.

A szakember kifejtette, hogy a Tisza Párt mögött jelenleg nagyobb szavazói tömeg áll, mint amekkora a korábbi ellenzéki összefogás mögött volt. Ezt arra vezette vissza, hogy a Tisza Párt jelenleg nagyjából 3 millió szimpatizáns környékén jár, és ennek a tábornak az aktivitási szintje nagyon magas, nagyjából 90% körüli, ami 2,7 millió aktív elmenő szavazót jelenthet. Ez már most többnek látszik annál, mint ameddig a hatpárti ellenzék 2022-ben eljutott a maga kétmillió szavazatával. Úgy vélte, a Tisza Párt mögött egyszerűen nagyobb tömeg áll, mint amekkora 2010 óta bármilyen formációban az ellenzék mögött állt, és ennek a szavazótábornak a kormányváltás iránti éhsége is erősebb, mint 4-8 vagy 12 évvel ezelőtt volt.

Závecz Tibor elmondta, nem biztos, hogy nyert ügye van a Fidesznek, ha a szavazóit elviszi április 12-én az urnákhoz. A Tisza Párt még megnyerheti a listás szavazást, ha a kormánypártok feltekerik a mozgósítást. A döntő határ ott van, hogy ha a Tisza listás előnye 4-5 százalék környékére csökken, akkor előállhat az a helyzet, hogy listán még nyer, de a parlamentben már nincs meg az 50 százalék plusz egy mandátuma - vélekedett. Hozzátette: a listás győzelem és a mandátumtöbbség nem feltétlenül ugyanaz, és éppen egy ilyen szűk, 4 százalék körüli előny fordíthatja át a helyzetet politikailag és jogilag is sajátos eredménnyé. „Lehet földindulás is a választás, nyilván valaki nagyon nyerhet is, mert a Tiszának van most esélye, de az is lehet, hogy ott állunk 12-én este, és egy csomó szoros eredmény lesz (...) abban sem vagyok biztos, hogy 12-én majd úgy térünk nyugovóra, hogy (...) nem fogjuk tudni a mandátumszámokat” - vélekedett Závecz Tibor, megjegyezve: nagyon izgalmas és sok váratlan fordulattal teli a mostani választás, ami a közvélemény-kutatóknak is egy új helyzet.