Diákja zaklatásával gyanúsítanak egy szegedi pedagógust, vádat is emeltek ellene

Szeged;pedagógus;vádemelés;zaklatás;kiskorú veszélyeztetése;

2026-03-16 12:33:00 CET

Kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie.

Vádat emeltek egy férfi pedagógussal szemben, aki testnevelésóráin kéretlenül bizalmaskodott az egyik szegedi középiskolában egy tanulóval - közölte Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a vádlott egy szegedi középiskolában tartott testnevelés órákat. A férfi 2023-ban és 2024-ben az óráin indokolatlanul bizalmaskodó, az elvárhatónál közvetlenebb hangnemet ütött meg az egyik diáklánnyal. Többször is kéretlenül megérintette őt, annak ellenére, hogy a diák ezek elől kitérni igyekezett.

A nevelési feladatából eredő kötelezettségeit súlyosan megszegő vádlottal szemben a járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni