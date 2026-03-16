Képünk illusztráció

Diákja zaklatásával gyanúsítanak egy szegedi pedagógust, vádat is emeltek ellene

Kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie. 

Vádat emeltek egy férfi pedagógussal szemben, aki testnevelésóráin kéretlenül bizalmaskodott az egyik szegedi középiskolában egy tanulóval - közölte  Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a vádlott egy szegedi középiskolában tartott testnevelés órákat. A férfi 2023-ban és 2024-ben az óráin indokolatlanul bizalmaskodó, az elvárhatónál közvetlenebb hangnemet ütött meg az egyik diáklánnyal. Többször is kéretlenül megérintette őt, annak ellenére, hogy a diák ezek elől kitérni igyekezett.

A nevelési feladatából eredő kötelezettségeit súlyosan megszegő vádlottal szemben a járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni 

