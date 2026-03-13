Őrjöngve támadt egy 60 év körüli férfi a Tisza Párt egyik önkéntesére Mosonmagyaróváron

2026-03-13 22:23:00 CET

Amikor meglátta, hogy a nő Tisza Párt anyagait osztja, ordítozni kezdett vele, majd többször is megütötte és leköpdöste. Az önkéntes feljelentést tett.

Ma délután ököllel bántalmazta a TISZA női önkéntesét egy Orbán-janicsár Mosonmagyaróváron - közölte Magyar Péter a Facebookon, hozzátéve: „Elég volt! Hívja vissza a Fidesz a verőembereit!”

A Tisza Párt az ügyben közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyhez csatolta a sértett által tett feljelentést. A nő vallomásában közölte, hogy délután egy óra előtt néhány perccel egy mosonmagyaróvári lakótelepen osztogatta a Tiszta Hangot, a Tisza Párt újságját a postaládákba. A lépcsőházban megjelent egy 60 év körüli férfi, aki beengedte, amikor azonban meglátta, hogy milyen újságot oszt, üvöltözni kezdett vele.

„Ezt a szemetet vidd innen, nincs jogod ezt szórni!” - ordította, mire a nő válaszolt neki, hogy de, jogában áll osztani az újságot. Erre a férfi tovább üvöltözött vele, és elkezdte kitépni az újságot a nő kezéből, majd a postaládákból is, ahová már bedobta. Egyre inkább kikelt magából, többször leköpte az aktivistát, és az arcába hajolva üvöltözött tovább.

A nő többször megismételte, hogy joga van a újságot kiosztani, de a férfi egyre agresszívabb lett, elkezdte a kosarát rugdosni, majd lökdösni kezdte és a csuklójával lendületből megütötte a nyakát. Utána kétszer a jobb vállát is megütötte, közben tovább lökdöste és ordítozott, hogy takarodjon. A nő egy idő után kihangosítva felhívta a 112-t, mire a férfi hazudozni kezdett a telefonba, mondván, az aktivista be akart törni és a zárat feszegette, de az esetnek szemtanúja volt egy 16-17 éves kamasz, aki a vallomás szerint tanúsíthatja, hogy mindez nem igaz. Az őrjöngő férfi erre kilökte az ajtón és a hátsó kijáraton távozott.

A nő könnyű testi sértés és tettleges becsületsértés miatt tett feljelentést a 60 év körüli elkövetővel szemben.