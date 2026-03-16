Apát és fiát keresik az életveszélyes csörögi bántalmazás miatt

2026-03-16 12:10:00 CET

Áldozatuk kis híján belehalt a verésbe.

Életveszélyt okozó testi sértés bűnett gyanúja miatt keres a rendőrség egy apa-fia párost.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi március 12-én, Csörögön a súlyosan bántalmazta a 49 éves sértettet, akit a mentők később saját otthonából, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

A zsaruk elöször a lakcímükön keresték a feltételezett elkövetőket, mivel ott nem találták őket, ezért körözést adtak ki ellenük.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik látták Virág József 49 éves és Virág Richárd 22 éves csörögi lakosokat, jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.