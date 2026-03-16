Hivatalossá vált, hogy szerepelni fog a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a parlamenti választás szavazólapjain

választás;országos lista;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2026-03-16 12:16:00 CET

Korábban tömegesen támadták meg több képviselőjelöltjük nyilvántartásba vételét, ám az akció nem járt sikerrel

Jogerőssé vált a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 76 egyéni képviselőjelöltje, így a párt szerepelni fog az országos listán - közölte egy hétfői posztban a szervezet pártigazgatója.

Nagy Dávid köszönetét fejezte ki a bejegyzésben.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) önálló listáját már pár nappal korábban nyilvántartásba vették, azonban országosan 44 képviselőjelöltjük nyilvántartásba vételét támadták meg tisztességtelen ajánlásgyűjtésre és költségvetési csalásra hivatkozva. A párt óbudai jelöltje, Tóth Kálmán a történtek miatt feljelentést tett, mivel állítása szerint a kifogásokat hamis állításokra alapozták.