Orbán Viktor mintha már az ellenzéki létre készülne, bukásra hangolta a Békemenetet

2026-03-16 06:25:00 CET

Ennek jele volt, hogy nem csak a miniszterelnök mondott kampánybeszédet; a kormányfő előtt Szijjártó Péter, és Lázár János szólt a Kossuth téren összegyűlt Fidesz-hívekhez. Elemzés.

Vasárnap a Fidesz mozgósító gépezete csillagos ötösre vizsgázott, nehéz helyzetben is rengetegen voltak kint a Békemeneten. A koreográfián viszont látszott, hogy nagyon tudatosan készülnek az ellenzéki létre – mondta lapunknak Milbacher Dániel, a Polémia Intézet elemzője.

Szerinte ennek jele az is, hogy nem csak Orbán Viktor mondott kampánybeszédet; a kormányfő előtt Szijjártó Péter, és Lázár János szólt a Kossuth téren összegyűlt Fidesz-hívekhez. – Kirajzolódik egy új vezetői kör. A választás után, új politikai helyzetben Lázár, Szijjártó és Orbán viheti a prímet – jegyezte meg.

Milbacher Dániel szerint a fideszes politikusok felszólalásai tudatos szereposztás szerint követték egymást. Szijjártó Péter inkább fiatalos, professzionális politikai beszédet mondott, amely azt sugallta, hogy minden rendben van, az Orbán-kormány kézben tartja a helyzetet. Az elemző viszont úgy látja, hogy a rendezvényen Lázár Jánosé volt a legerősebb mozgósító beszéd. Ő adta a „call to actiont”, ő mondta el a konkrét politikai feladatot az embereknek, például, hogy saját Lázárinfót kell tartani és milyen pontok mentén kell politizálni.

Milbacher Dániel szerint ezúttal éppen Orbán Viktor beszéde nem sikerült jól; inkább hosszú és kimért volt, mintsem mozgósító erejű. – Hogyan fordulhat elő, hogy egy Békemenet fő attrakciója nem a miniszterelnök? – faggattuk a szakértőt, ám ő hangsúlyozta: a cél itt nem is az volt, hogy nagyon jó beszédek hangozzanak el, hanem, hogy maximalizálják a fideszes tábort. – Az ő számukra Orbán Viktor mindig a béke és nyugalom figurája valahol Szijjártó Péter és Lázár János között. De beszédes, hogy gyakran már ő is vén csatalóként hivatkozik magára, amihez hasonlót én még nem láttam győzelemre készülő politikustól – hangsúlyozta a Polémia Intézet elemzője.

Milbacher Dániel nem lát rendkívülit abban, hogy a kormányfő irreális, hárommilliónál is több szavazatot tűzött ki célul a fideszesek elé.

– A nagy számok hangsúlyozása tipikus mozgósító eszköz: hozz magaddal még egy embert, szólj a szomszédnak, a családnak

– hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor szerinte az is látszik, hogy a Fidesz óvatosan számol a politikai realitásokkal, erre utal az is, amikor Orbán azt mondja: „még nincs meg a szavazat”. „Egy kampányban egy politikai vezető nem mondhatja azt, hogy nincs esélye nyerni. Azt mondja: megvan a tudás, de még több szavazatra van szükség” – szögezte le az elemző.

Az elemző úgy vélekedik: a külső ellenségképek – Brüsszel, Kijev vagy Volodimir Zelenszkij emlegetése Magyar Péter helyett – elsősorban a saját tábor megszólítását szolgálja. – Ez egy klasszikus politikai logika: van egy nagyobb ellenség, akit le kell győzni, a fő kihívót pedig lejjebb helyezik a polcon – fogalmazott. Szerinte az ukrán elnök most olyan ellenségkép a kormányzati kommunikáció számára, mint korábban Soros György vagy a migráció volt.