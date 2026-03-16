Szijjártó Péter: A németek durván megfenyegettek, adjuk fel a nemzeti érdek védelmét Ukrajnával szemben

Az uniós külügyminiszterek tanácskozása után tartott sajtótájékoztatót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, ahol a tárcavezető egyebek között arról beszélt, hogy Németország megfenyegette az Orbán-kormányt.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, nagyon súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdek védelmét Ukrajnával szemben - jelentette ki a tárcavezető. A miniszter elmondása szerint 11 és fél éve ül ezeken a tárgyalásokon, de ilyen „nagyon durva, nyílt, szégyentelen fenyegetést” még nem tapasztalt a németek részéről. Az állítólagos fenyegetést a német külügyminiszter, Johann Wadephul fogalmazta meg neki, de hogy tartalmát tekintve a fenyegetés miről is szólt, az nem derült ki. Szijjártó Péter „Brüsszel-Berlin-Kijev” tengelyt vizionált, amely szerinte kormányváltást akar Magyarországon.Szijjártó Péter: Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozhat az Európai Unióhoz
Annál szívélyesebb hangvételű tárgyalást folytatott az energiaügyekért is felelős Denisa Saková gazdasági miniszterrel, akivel megállapodtak abban, hogy Magyarország és Szlovákia egy új dízel- és benzinvezetéket épít a pozsonyi és százhalombattai olajfinomító összekötésére. A 127 kilométer hosszú vezeték elkészültét jövő év elejére ígérte, és másfél millió tonna kőolajat tud majd szállítani.
Szijjártó Péter megismételte az Orbán-kormány mostanában szokásos frázisait: Brüsszel háborúra készül, a Barátság kőolajvezeték csak politikai okokból nem működik, Magyarországon Volodimir Zelenszkij akar kormányt alakítani.