Szijjártó Péter: A németek durván megfenyegettek, adjuk fel a nemzeti érdek védelmét Ukrajnával szemben

2026-03-16 15:36:00 CET

Ő ilyen szégyentelen fenyegetést még nem tapasztalt a németek részéről.

Az uniós külügyminiszterek tanácskozása után tartott sajtótájékoztatót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, ahol a tárcavezető egyebek között arról beszélt, hogy Németország megfenyegette az Orbán-kormányt.

A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, nagyon súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdek védelmét Ukrajnával szemben - jelentette ki a tárcavezető. A miniszter elmondása szerint 11 és fél éve ül ezeken a tárgyalásokon, de ilyen „nagyon durva, nyílt, szégyentelen fenyegetést” még nem tapasztalt a németek részéről. Az állítólagos fenyegetést a német külügyminiszter, Johann Wadephul fogalmazta meg neki, de hogy tartalmát tekintve a fenyegetés miről is szólt, az nem derült ki. Szijjártó Péter „Brüsszel-Berlin-Kijev” tengelyt vizionált, amely szerinte kormányváltást akar Magyarországon.

Annál szívélyesebb hangvételű tárgyalást folytatott az energiaügyekért is felelős Denisa Saková gazdasági miniszterrel, akivel megállapodtak abban, hogy Magyarország és Szlovákia egy új dízel- és benzinvezetéket épít a pozsonyi és százhalombattai olajfinomító összekötésére. A 127 kilométer hosszú vezeték elkészültét jövő év elejére ígérte, és másfél millió tonna kőolajat tud majd szállítani.

Szijjártó Péter megismételte az Orbán-kormány mostanában szokásos frázisait: Brüsszel háborúra készül, a Barátság kőolajvezeték csak politikai okokból nem működik, Magyarországon Volodimir Zelenszkij akar kormányt alakítani.