„Megtámadták a tiszások Lázár Jánost” – üzente híveinek a Fidesz, miután nevető emojik jelentek meg a miniszter Facebook-posztja alatt

2026-03-16 14:33:00 CET

Orbán Viktor pártja sietve aktivizálta a békeharcosokat.

Üzenettel kezdte bombázni híveit vasárnap este több fideszes politikus a Messengeren, amiért sokan nevető emojival reagáltak Lázár János egyik Facebook-posztjára - írja a Magyar Hang.

Nevető emojiknak az a Facebook-poszt esett áldozatul, amelyben az építési és közlekedési miniszter éppen azt bizonygatta, hogy a fideszes Békemeneten többen voltak, mint a Tisza Párt Nemzet Menetén. „Mi vagyunk többen! Kossuth tér: 180 ezer, Hősök tere: 150 ezer, Legyünk többen április 12-én is!” - írta a tárcavezető, a Magyar Turisztikai Ügynökség számaira alapozva.

Ezt követően érkeztek a kormánypárt híveinek a fideszes Messenger-üzenetek: „Lázár Jánost megtámadtak a tiszások! Fáj nekik az igazság. Nézd meg, hogy miért és támogasd egy lájkkal a minisztert az alábbi posztnál” - írták.

Olybá tűnik, a Fidesz békeharcosai a hívásra szembe is szálltak a nevetőemoji-invázióval, cikkünk írásakor ugyanis a kedvelések már fordítottak, igaz, még elég fej fej melletti az állás, 10 ezer-10 ezer körül vannak a támogató és a gúnyolódó reakciók.

A Magyar Hang felidézi, hogy nem először nyúl hasonló eszközökhöz a Fidesz, korábban a fideszes rádiós DJ, Cooky egykulcsos adórendszert védelmező posztja alá küldtek digitális harcosokat támogatásra, amikor pedig Orbán Viktor az „ukrán olajblokáddal” kapcsolatban Százhalombattára ment, hogy közzétegyen egy drámai hangulatú videót, mintegy számonkérésszerűen állították hadrendbe híveiket a felvétel terjesztésére.