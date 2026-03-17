Életjelek mutatkoznak a Bitcoin piacán

2026-03-17 08:22:00 CET

Ezzel azonban nem szaladtak szét a borús felhők a területről, változatlanul akadnak olyan stratégák, akik szerint ez csak átmeneti fellángolás.

Tavaly október elején még sokan azt gondolták, hogy a világ legnépszerűbb digitális pénze, a Bitcoin megállíthatatlan. Ekkor az internetes valuta árfolyama megközelítette a 126 300 dollárt. Aki rendelkezett befektetéssel, dörzsölte a tenyerét, hiszen az árfolyam minden korábbi rekordot megdöntött. Azóta nagyot fordult a világ, és az iráni konfliktus eszkalációja idején a jegyzés már 63 ezer dollár közelébe is esett, vagyis a Bitcoin értéke lényegében 50 százalékot zuhant a tavalyi csúcshoz képest.

Elemzők sora véli úgy, hogy

a nagy zuhanás oka első körben a nagy emelkedés utáni haszon bezsebelése volt.

Befektetők tömege tette el a korábbi időszakban keletkezett profitját. Sőt, számos nagybefektető is eladott, hogy például dollárra és euróra váltsa a pénzét. Arról nem is beszélve, hogy bőven akadtak, akik tőkeáttétellel tartották a pénzüket a piacon, vagyis kölcsönből szerzett forrásokból vásároltak Bitcoint. Amikor pedig az ár elkezdett zuhanni, a tőkeáttételes pozíciókat azonnal lezárták. Így tavaly az utolsó negyedévben volt olyan nap, amikor csaknem 19 milliárd dollár értékű pozíciót számoltak föl. Mindez pedig felerősítette az áresést. Arról nem is beszélve, hogy

a Bitcoint korábban biztonságos menedékeszközként tartották nyilván, ez a hit azonban megváltozni látszott.

Az ára korábban az aranyéval mozgott együtt, ez azonban már a múlté. Az elmúlt néhány hónapban az árfolyam alakulása teljesen eltért a nemesfémétől, ami ugyancsak abba az irányba hatott, hogy egy pszichológiai pillér kidőlt az ár mögül, s ez további lendületet adott az áresésnek.

Nem csak a Bitcoin piacán volt érzékelhető az eladói nyomás. Más jelentős kriptovaluták, mint például az Ethereum és a Solana is érdemben vesztettek az értékükből. Ez pedig, elemzők egyértelmű véleménye szerint, már egy tartós trend része lett.

Most azonban mintha életjelek mutatkoznának a digitális deviza kereskedésében, hiszen az említett szintről a jegyzés egészen 74 000 dollár közelébe futott.

A Bitcoin ETF-alapok tőzsdei kereskedése iránti érdeklődés (vagyis azon tőzsdei papírok forgalma, amelyek követik a digitális pénz árfolyamát) az elmúlt néhány napban ugyanis megugrott. Március közepére ezek az alapok 2,8 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást regisztráltak az amerikai piacon, amely mentén múlt pénteken már olyan befektetők is megjelentek, mint a világ legnagyobb befektetőházának tartott BlackRock.

Ezzel azonban nem szaladtak szét a borús felhők a területről. Változatlanul akadnak olyan stratégák, akik szerint ez csak átmeneti fellángolás, a piac alja 45 000 dollár környékén lehet, és az áresés az egész 2026-os évet jellemzi majd. Sőt, korábban olyan vélemények is napvilágot láttak, amelyek szerint az előbbiek sem tekinthetők a csökkenés végének, és a jegyzés akár a 31 000 dolláros szint közelébe is visszaeshet. Utóbbi megjegyzéseket az elmúlt néhány nap fejleménye gyengíteni látszik, bár az elemzések rendre hangsúlyozzák, hogy tartós irányt az adhatna, ha az iráni háború lezárása egyértelművé válna, és a befektetők kockázatvállalási kedve visszatérne a Bitcoin esetében is.