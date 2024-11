- A kriptovilág is Amerikára figyelt, az eredmények után az árfolyam új csúcsra emelkedett

elnökválasztás;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;bitcoin;Kamala Harris;

2024-11-07 13:24:00 CET

Az amerikai elnökválasztás a legnagyobb kriptodeviza a Bitcoin piacára is komoly hatással van. Az új árcsúcs például már meg is született. Érdekes lesz látni, hogy a továbbiakban hogyan reagál a digitális deviza közössége és különösen a jegyzés a voksolási eredményekre – fejtegette a Népszavának Szilágyi Imre, a legnagyobb hazai Bitcoin és Blockchain konferencia, a Blockchain Budapest főszervezője. Donald Trump győzelme esetén - az új árfolyamrekord után is - benne van a levegőben további emelkedés lehetősége, mert bár korábban a republikánusok jelöltje nemes egyszerűséggel átverésnek titulálta a digitális pénzt, az utóbbi időben már kifejezetten udvarolt a kriptoközösségnek. A választási kampányban ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén enyhíti a szabályozást, sőt, még arra is, hogy bitcointartalékot is képez – írja cikkében a CBS News.

Ezzel szemben a demokrata adminisztrációt manapság általában a digitális pénzek korlátozójaként tartják számon.

Bár Kamala Harris alelnök tárgyalt a kriptoipar vezetőivel, nem jelentett be semmilyen kampánypolitikát. A szektorban sokakat elbizonytalanított, hogy Harris elnöksége mit jelentene a kriptográfia jövője szempontjából. Éppen ezért erős volt az a fajta vélekedés a területen érdekeltek körében, hogy győzelme visszavetné az árakat. Az, hogy a Bitcoin tulajdonosok szerepe miért emelkedhetett az amerikai elnökválasztáson témává, arra a Gemini kriptotőzsde kutatása mutatott rá. Az eredmények szerint ugyanis a digitális deviza tulajdonosok 73 százalékának befolyásolja a szavazatát a politikai jelölt iparággal kapcsolatos álláspontja. Márpedig a felmérések szerint a mintegy 340 milliós amerikai népesség mintegy 16 százaléka foglalkozik a területtel – jegyezte meg Szilágyi Imre. Ráadásul ez a szám egyre inkább növekszik, hiszen 2021-hez képest megduplázódott. (Csupán játék a számokkal, de mégis érdekes, hogy a 16 százalékos lakossági arány mintegy 54 millió embert jelent, míg a két jelölt között lapzártánkkor bő 5 millió szavazatnyi különbség volt.)

Ezen téren Magyarországon nem nagyon vagyunk elmaradva az amerikai mutatóktól. A legutóbbi felmérések szerint ugyanis itthon a lakosságnak körülbelül 14 százaléka rajta tartja a szemét ezen az iparágon, ennyien rendelkeznek vagy rendelkeztek már valamilyen kriptovalutával. Pontos számot viszont nem lehet mondani, mert a technológia alapvető sarokköve, hogy nem derül ki, ki is áll egy pénztárca mögött – hangsúlyozta Szilágyi Imre.

Ha az amerikai elnökválasztás nem lenne, akkor is kifejezetten izgalmas időszakukat élik a kriptodevizák, azon belül is különösen a legrégebbi, a Bitcoin. A digitális pénz árfolyama ugyanis a napokban a történelmi csúcs, 73 749 dollár közelébe lendült, miután a jegyzés október 29-én ismét 73 ezer dollár fölött járt. Ezt követően jött az elnökválasztás, s érkeztek a hírek a Donald Trump egyre nagyobb előnyéről, s ennek árnyékában új rekord, 74 889 dolláros ár jött össze a szerda reggeli órákban. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ráadásul az körvonalazható, hogy az év végi időszakban erősebb felhajtóerő tapasztalható a piacon. A jelek szerint ez most sincs másként, de azért a szakemberek sietnek hozzátenni, hogy biztosat ezen a téren, ahogy általában a tőkepiacokon is, senki sem tud mondani.

Az viszont egyértelműen érzékelhető, hogy a magas árfolyam és az év végére jellemző áremelkedés hatására ismét meglendült a csalások száma itthon is.

Szilágyi Imre rámutat, hogy ezek döntő része ráadásul nem is feltétlenül bitcoinos csalás, csak felhasználják a kriptopénz nevét az átveréshez. Klasszikus eset és a leggyakoribb mód, amikor a csalók telefonon vagy e-mailen bejelentkeznek, hogy egy nagy összegű nyereményt vagy ajándékot kaptunk Bitcoinban. Ahhoz azonban, hogy hozzá tudjunk jutni, egy kisebb összeget kell átutalni a „feloldáshoz”. Ez már önmagában is gyanús, mert a Bitcoin nem zárolható, így nincs is szükség a feloldására – hangsúlyozta a szakember. A másik gyakori eset, amikor - helytelenül - a számítógépünkön vagy a telefonunkon tartjuk a pénztárca jelszavait és ezt szerzik meg a tolvajok. Ezek után elutalják maguk számára az ott található coinokat.

Akit becsaptak sajnos igen nehéz helyzetben van, mert a rendőrség nem mindig tud megfelelően hatékony lenni. A károsultak segítségére azonban már Magyarországon is létrejött egy alapítvány, amely akár jogi segítséget is tud nyújtani ilyen esetekhez és a lehető leghatékonyabb felderítéshez – fejtette ki. Azt azonban tudni kell, hogy az alapítványi háttér ellenére a szolgáltatásukért fizetni kell, így jellemzően nagyobb értékű, több millió forintos csalások esetén érdemes hozzájuk fordulni segítségül.

Nem csak a férfiak, a nők is érdeklődnek a kriptók iránt A kriptovaluta egyre nagyobb figyelmet kap a pénzügyi környezet átalakulásával, különösen a digitális eszközök egyre növekvő területén. A férfiak több mint egyötöde (21 százalék) rendelkezik kriptovalutával, ami közel kétszerese a nők arányának (11 százalék) – áll a BITmarkets Academy és az Ipsos közös nemzetközi, reprezentatív felmérésében, amely több mint 1550 válaszadó bevonásával készült, kiválasztott európai piacokon, amelynek része volt Magyarország is. A nők 46 százaléka azt válaszolta, hogy potenciálisan érdeklődik a kriptovaluták iránt, míg a férfiak esetében ez az arány 54 százalék volt. A megkérdezett férfiak fele első lépésként szakmai képzést vagy tanfolyamot választana, mielőtt bármiféle kriptovásárlásra szánná el magát. A nők még nagyobb nyitottságot mutatnak a tanulás iránt, 54 százalékuk a szakmai képzéssel kezdené „karrierjét”. Figyelemre méltónak mondható, hogy az alapvető kriptovaluta kifejezésekre kérdezve a férfiak mindössze 4 százaléka nyilatkozta azt, hogy semmit sem tud a internetes pénzekről, míg ez az arány a nőknél is kifejezetten alacsony, 9 százalék.