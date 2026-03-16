Oroszbarát propaganda készítése és publikálása miatt szankcionált az EU két orosz állampolgárt, valamint egy brit és egy francia bloggert

2026-03-16 17:25:00 CET

Az érintettek felelősek az orosz kormány intézkedéseinek és politikáinak támogatásáért, amelyek aláássák a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot az Európai Unióban és Ukrajnában – közölte az Európai Unió Külügyek Tanácsa.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa két orosz állampolgárt, valamint egy brit és egy francia bloggert vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, külföldi információmanipulációval és beavatkozással való visszaélés miatt – közölte az uniós tanács hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandista tevékenységet folytató televíziós műsorvezetőket, riportereket és bloggereket sújtanak. „Az érintettek felelősek az orosz kormány intézkedéseinek és politikáinak támogatásáért, amelyek aláássák a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot az Európai Unióban és Ukrajnában” – fogalmaztak.

A szankcionált négy ember között szerepel egy orosz riporter, aki orosz propaganda és dezinformáció terjesztéséért felelős, amelynek célja Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának igazolása. Televíziós és rádióműsoraiban ismétlődően erőszakra buzdít Ukrajnában, emellett az elfoglalt területek „eloroszosítására” szólít fel, valamint a balti államok megszállására, továbbá megtorló csapásokat sürget az Ukrajnát támogató országok, köztük az Egyesült Államok, Törökország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság ellen.

Az érintettek között van egy litván származású orosz műsorvezető, aki rendszeresen terjeszt hamis propagandát Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújáról. A listán szerepel továbbá egy francia és egy brit blogger is. A brit Graham Phillips aktív szerepet játszik Oroszország Ukrajna elleni háborújának igazolásában dezinformáció és propaganda terjesztésével.

A brit bloggert az Egyesült Királyság kormánya 2022 júliusában szankciókkal sújtotta „oroszbarát propaganda készítése és publikálása miatt”. Phillipst 2022-ben Ukrajna is szankcionálta, és kitiltotta az országból. Adrien Bocquet, a Moszkvában élő korábbi francia katona, a Kreml propagandistájaként dezinformációkat terjeszt az ukrajnai invázióról. Bocquet 2022-ben Oroszországba emigrált, ahol állampolgárságot szerzett.

Az Oroszország destabilizáló tevékenységei miatt meghozott korlátozó intézkedések 69 emberre és 17 entitásra vonatkoznak. A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére – áll az uniós tanács közleményében.