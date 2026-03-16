Gyorsreagálású rendszert aktivál az Európai Bizottság az illegális online kampány ellen

2026-03-16 17:07:00 CET

Ezzel egy olyan csatornát hoznak létre, amin keresztül az online platformok és a civilek gyorsan tudják jelezni egymásnak, ha az online térben a választást befolyásolására irányuló illegális tevékenységet észlelnek. Az Európai Bizottság nyújtja a keretet a rendszerhez.

Azért, hogy minél hatékonyabban tudják betartani a saját szabályaikat a legnagyobb online platformok (Google, TikTok vagy a Facebookot és Instagramot tulajdonló Meta), civil szervezetekkel és tényellenőrzőkkel közösen hozták létre azt a etikai kódexet, aminek a keretében a választási kampányokra külön figyelem hárul.

A Gyorsreagálású Rendszerben (Rapid Response System) a civil szervezetek közvetlenül kapcsolatban állhatnak az online platformokkal, hogy jelezzék az illegális tevékenységeket. Ilyenek lehetnek például magyar vagy külföldi szervezésű automatizált kampányok, ahol sokszor hamis információkat pörgetnek föl a nem valódi személyek által üzemeltetett úgynevezett bot-fiókok. A napokban az The Insider nevű független orosz oknyomozó portál egy Matrjoska néven azonosított hálózatra figyelmeztetett, amelyek Nyugat-Európában magyarokra támadó ukránokról terjeszt álhíreket.

Egy másik, Magyarországon jellemző probléma, hogy bár a Facebook és YouTube felületein tilos a politikai tartalom fizetett hirdetése tavaly ősz óta, magukat civilnek föltüntető, a kormányzati kommunikációt átvevő reklámozók időnként át-átcsúsznak a szűrőkön.

A Népszava kérdésére Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, pénteken született döntés a Gyors Reagálású Rendszerről, ami hétfővel föl is áll és a magyar választások vége után még egy hétig működik. Részletekről, köztük a magyar oldalon résztvevő szervezetekről vagy az egyes riasztásokról később várható tájékoztatás.

A törvények szerint az illegális tartalmakat az online platformok feladata leszedni, ugyanakkor, ha kutatók, civilek és tényellenőrzők közvetlenül jelezhetik a problémákat, azzal hatékonyabban lehet fellépni a választások törvénytelen befolyásolása ellen.

Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, a választások lebonyolítása nemzeti hatáskör. Ugyanakkor a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény (Digital Services Act) értelmében a legnagyobb online platformok esetében az Európai Bizottság működik hatóságként, amely betartatja a szabályokat.