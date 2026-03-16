Fidelitasos kötődésű személyek feszítették ki az ukrán zászlót a Tisza Párt Nemzeti Menetén

2026-03-16 16:49:00 CET

Kiderült, pontosan kik a provokátorok.

Előzőleg beszámoltunk róla, hogy valószínűleg egy szervezett provokáció keretében került elő a Tisza Párt Nemzeti Menetén az az ukrán zászló, amely aztán gyorsan körbement a kormánypárti sajtóban. A 444 azóta megpróbált utánajárni, hogy pontosan kik is a provokátorok.

A jelenet kezdettől fogva gyanús volt, 6 fiatal és egy idősebb férfi a Deák téren 15:20 perc körül benyomult a tömegbe, kifeszítették a zászlót, majd a lap egyik olvasója szerint azonnal fotósok jelentek meg, illetve a környező erkélyekről is fotózni kezdtek, majd a menetelőkkel történő szóváltást követően el is tűntek.

A laphoz hétfő reggel újabb képek jutottak el, amelyek bő másfél órával korábban ugyanennek a csapatnak egy másik akcióját dokumentálják. Közülük ketten egy, a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatt található erkélyre feszítettek ki transzparenseket azzal a felirattal, hogy „Ukrán háborús menet”, „Jól fizet a Weber, Péter?”, továbbá a Tisza logójával ellátva azt írták, „Üdvözlünk a háborús meneten.”

A 444 utánanézett és arra jutott, hogy a Deák téri és a Bajcsy-Zsilinszky úti akcióban a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia két, 16 és 17 éves növendéke vett részt, amely akadémia jelentős állami támogatással működik: a szűk három év alatt felépült KKN Kajak-Kenu Központ nettó közel 50 milliárd forintba került, a Velencei-tónál fekvő sukorói központot Orbán Viktor adta át 2023-ban.

A fideszes összeköttetésre fény is derült, ugyanis a két troll egyike este hat óra körül közzétett egy Insta-sztorit, amelyen Balog Géza, a Fidelitas budapesti elnöke mellett áll a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti épület ötödik emeletén. A fotóhoz a következő üzenetet fűzte: „Hajrá Fidesz!”

Balog Géza a 2024-es önkormányzati választásokon Józsefvárosban indult a Fidesz színeiben, jelenleg pedig a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség nevű kormánypárti proxy szervezetnek az egyik vezető tisztséget ellátó munkatársa.