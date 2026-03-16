Navracsics Tibor nem ment el a Békemenetre, miután feltette magának a kérdést, hogy a párthoz, vagy a választóihoz legyen hűséges

2026-03-16 19:12:00 CET

Demonstratív jelleggel kimaradt a Békemenet és a Nemzeti Menet létszámát érintő méricskélésből is.

Videóbejegyzést tett közzé Navracsics Tibor arról, hogy az intenzív mozgósítás ellenére nem ment el tegnap a fideszes Békemenetre, és alapos megfontolásból nem tette: „hűség a párthoz, vagy hűség a választókhoz?" - tette fel magának a kérdést, amellyel egyben utalt is arra, hogy a második opciót választotta.

A miniszter közölte, ő a március 15-ei nemzeti ünnepet is a választókerületében töltötte. „Számíthatnak rám, együtt megyünk tovább” - mondta. Mindemellett a közigazgatási és területfejlesztési miniszter más bejegyzéseiben buzdított a Békemeneten való részvételre, szólt a Budapestre buszoztatás lehetőségeiről is, az ünnepi rendezvények után azonban már ismét egy, a Fidesztől távolságot tartó videóüzenettel jelentkezett.

Mint fogalmazott, látja, hogy ismét elkezdődött „bizonyos testrészek méregetése” azzal kapcsolatban, hogy a fideszes Békemeneten, vagy a tiszás Nemzeti Meneten voltak-e többen. Ezzel szemben szerint az igazán lényeges az az, hogy október 23-a után másodszor ünnepelt egy nemzeti ünnepen többszázezer ember az utcán, különböző pártok szervezésében, úgy, hogy senkinek a haja szála sem görbült. „Ez a magyar demokrácia igazi diadala” - állapította meg.

Navracsics Tiborról hosszú ideje tudható, hogy nem ért mindenben egyet a Fidesz politikájával - saját elmondása szerint 65,3 százalékban ért egyet vele -, szereplése egyértelműen az „emberarcú fideszes” vonal erősítésébe tartozik. Ismert róla egyebek között, hogy nem támogatta a Fidesz kormánykritikus sajtót ellehetetlenítő törvénytervezetét, és azon kevés kormánypárti politikus közé tartozik, aki kormánykritikus, illetve ellenzéki sajtóorgánumoknak is nyilatkozik.